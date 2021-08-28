Трамвай врезался в скорую помощь на востоке Москвы: колесо отвалилось, один человек пострадал

На востоке Москвы трамвай врезался в скорую помощь

Полицейские разбираются в обстоятельствах аварии на востоке Москвы - там на улице Семеновский вал трамвай врезался в карету скорой помощи. ДТП произошло в субботу, 28 августа, около 12:00.

Очевидцы прислали в редакцию kp.ru видео с места событий. Судя по записи, у кареты скорой помощи после столкновения буквально отвалилось правое заднее колесо.

- Пострадал один человек, ему была оказана медицинская помощь, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

ДТП произошло в субботу, 28 августа, около 12:00.

По словам источника в правоохранительных органах, один из пассажиров трамвая отделался легким сотрясением головного мозга. Но его на всякий случай доставили в больницу. (правда, уже на другой машине скорой помощи, - Авт.).

- По предварительной информации авария произошла из-за третьей машины, которая совершала на дороге несвоевременный маневр, - отметил источник.

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