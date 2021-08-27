Новшества в сфере образования Хабаровского края вводит Михаил Дегтярев

Регион полностью готов к новому учебному году. Фото: правительство Хабаровского края.

Работа хабаровских школ ми вузов начнется 1 сентября в очном режиме. Сейчас городские и краевые власти заканчивают все мероприятия по подготовке к новому учебному году. При этом работы идут не только по ремонту, но и материально-техническому оснащению учебных заведений.

Так, на 550 тысяч новых учебников увеличены фонды школьных библиотек. Ими обеспечено 100% учеников. На эти цели выделено 222 миллиона рублей, что в полтора раза больше, чем в 2020 году.

Кроме того, уже через несколько дней в школы края на работу выйдут 382 молодых педагога. Впервые для них предусмотрена выплата «подъемных» в размере восьми месячных окладов.

В 2021 году продолжить обучение в учреждениях СПО и вузах края планируют 14 тысяч человек. Исходя из этой потребности запланировано количество бюджетных мест в техникумах, колледжах и университетах. В вузах количество бюджетных мест в 2021 году составляет 4 202, что на 17% больше, чем годом ранее.

- У молодежи края есть спрос на среднее профессиональное образование. В среднем, конкурс на одно бюджетное место составляет от 2 до 4 человек. Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача по модернизации организаций СПО. Речь идет как об обновлении материально-технической базы, так и повышении квалификации и переподготовке педагогов. На это из федерального бюджета выделяется 30 миллиардов рублей, и, хочу заметить, Хабаровский край намерен в этой программе участвовать, - подчеркнул Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края.

Также, глава региона поручил региональному минобрнауки подготовиться к приему в Хабаровске национального чемпионата профессионального мастерства WorldSkills. Сделать это планируется в 2023 году.