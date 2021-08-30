Собянин: «В День знаний в детсады и школы Москвы пойдут 1,5 миллиона человек»

Накануне ещё одна столичная школа-гигант открылась в Коммунарке. Фото: stroi.mos.ru

В Новой Москве за последние годы построили 81 школу и детсад. Накануне очередного учебного года в поселке Коммунарка на улице Сосенский Стан открыли новое здание школы № 338.

«Город продолжает готовиться к 1 сентября, осталось буквально два дня, - сказал сегодня, 30 августа, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии учебного заведения в Коммунарке. - В День знаний 1,5 миллиона московских школьников и дошкольников придут в образовательные учреждения Москвы - целая страна. Особое внимание, конечно, уделяем районам-новостроек, таким, как Новая Москва. Здесь сегодня появился один из учебных комплексов на 1,1 тысячу мест - большая школа, оснащенная всем необходимым: спортивные залы, актовый зал, современные лаборатории, медиаклассы. Не школа второго или третьего уровня, а первоклассная современная школа, одна из лучших».

ЧТО ПОСТРОИЛИ

Новое здание школы №338 в жилом квартале посёлка Коммунарка рассчитано для обучения школьников с 1-го по 11-й класс.

В 4-этажном корпусе разместятся:

- первый блок – две секции для учащихся средней и старшей школы. Кроме универсальных классов, здесь будут и специализированные - живописи, шахмат, лего-конструирования, музыки и пения, технического творчества, домоводства, информационных технологий, робототехники, технического черчения и рисования;

- второй блок - столовая, аудитории информационных технологий, актовый зал с трибунами, большая библиотека (медиатека) с местами для проектной работы в небольших группах и книгохранилище;

- третий блок с отдельным входом - для начальной школы. В нем два гардероба, кабинеты и большие зоны для отдыха во время перемен;

- четвертый блок – спортивный, с двумя спортзалами – основным и малым, залами хореографии и альтернативной физкультуры.

Еще в школе откроются:

-студия хореографии для развития навыков художественной гимнастики;

- два IT-полигона для обучения созданию сайтов, программированию, основам компьютерного дизайна;

В Новой Москве за последние годы построили 81 школу и детсад. Накануне очередного учебного года в поселке Коммунарка на улице Сосенский Стан открыли новое здание школы № 338. Фото: stroi.mos.ru

- кино-фото-лаборатория для развития креативного мышления;

- музей военно-патриотического воспитания школы, которая носит имя Героя Советского Союза Александра Федоровича Авдеева – летчика-фронтовика, участника Великой Отечественной войны.

На школьном дворе - просторная спортивная зона:

- баскетбольная и волейбольная площадки;

- две гимнастические площадки;

- футбольное поле с покрытием из рулонного газона;

- беговая дорожка;

- площадки для прыжков и метания мяча;

- полоса препятствий;

- четыре площадки для подвижных игр с лавочками, фонарями, перголами и деревянным навесом от солнца и дождя.

Вокруг здания - рулонные газоны и цветники, деревья и кустарники, проезды, тротуары и площадки для велопарковки.

Первых учеников новый корпус школы № 338 примет 1 сентября 2021 года. В этот же день в составе учебного заведения откроются еще 2 здания-новостройки. Это образовательный комплекс, состоящий из школы на 550 мест и дошкольных групп на 150 мест, в поселке Коммунарка на улице Потаповская Роща.

ЦИФРЫ

С 2011 года в Москве построили 436 зданий образовательных учреждений, в том числе 317 детских садов и 119 школ. Из них 265 - за счёт городского бюджета, 171 – за счёт инвесторов.

В этом учебном году 1 сентября откроются ещё 25 новых школ и детских садов.

В 2021-2023 годах построят более 90 зданий школ и детсадов за счет городского бюджета. Примерно столько же новостроек появится за счет инвесторов.