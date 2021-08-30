Из лучшего бизнес-центра Москвы эвакуировали 10 тысяч человек из-за пожара

Всего из-за пожара было эвакуировано около 10 тысяч человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Днем 30 августа 2021 в офисном центре «Президент Плаза» в районе м. «Кутузовская» прошла масштабная эвакуация. На подземной парковке комплекса началось возгорание.

— Пожар в 17-этажном здании на Кутузовском проспекте, 32, корпус 1. Со слов администрации, люди покинули здание еще до приезда пожарных расчетов. Сейчас происходит тушение, — сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Источник KP.ru в экстренных службах рассказал, что причиной пожара могла стать изоляция на коммуникациях. Например, замкнула проводка, от нее загорелась обшивка, пошло задымление. Собеседник редакции считает, что инцидент не опасный, но масштабный — из офиса было эвакуировано около 10 тысяч рабочих. Сложности ситуации в том, что возгорание произошло на подземных этажах, где находится паркинг.

«Президент-Плаза» относится к самому дорогому классу офисов — A. Через Дорогомиловский мост от него начинается Москва-Сити. Проект занимал места в рейтинге лучших рабочих пространств Москвы. Его ввели в эксплуатацию пять лет назад и практически сразу же комплекс приобрел крупный банк.