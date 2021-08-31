Московская школьница три года общалась в даркнете с насильником, пока он не уговорил ее на встречу

Поиск насильника затрудняет тот факт, что девочка познакомилась с ним в так называемом даркнете - теневой части интернета, защищенной от отслеживания, где пользователи сохраняют свою анонимность и их практически невозможно вычислить. Фото: Shutterstock

Жуткая история произошла в Москве с 17-летней Ксенией С.* (имя изменено - прим. реда). С самого детства Ксюша была веселым и жизнерадостным ребенком, любила своих родителей и часто гуляла с друзьями. Но все изменилось три года назад, когда девочке исполнилось 14 лет. Ксюша все больше стала отдаляться от мамы, чаще закрываться в своей комнате и проводить много времени в телефоне. Мама Ксюши, 42-летняя Светлана С.*, с пониманием относилась к переменам в дочери, полагая, что всему виной переходный возраст и взросление.

К тому же, как думала женщина, что плохого может случиться? Да, дочь постоянно в телефоне и с кем-то переписывается, но ведь она дома, в соседней комнате, а значит никакой опасности быть не может. Так прошло несколько лет, Ксюша повзрослела, но продолжала сильнее отдаляться от мамы. Светлана стала переживать, что нелюдимость дочери никак не проходит, а только усугубляется. Женщина решила сводить ребенка на консультацию к психиатру. Светлана думала, что врач поможет Ксюше раскрыться, высказать все переживания и наладить контакт с родителями, однако на приеме выяснилось страшное. Оказалось, что год назад Ксюшу изнасиловал ее друг по переписке, с которым девочка 3 года назад познакомилась в интернете.

«В один из центров психического здоровья здоровья детей и подростков обратилась 42-летняя Светлана С.* Женщина привела к врачу свою дочь, 17-летнюю Ксению С.* В ходе общения со специалистом, несовершеннолетняя Ксюша рассказала, что летом 2020 года встретилась со своим другом по переписке, с которым 3 года общалась в сети. Все эти годы неизвестный насильник аккуратно подталкивал девочку к личной встрече и в конце концов Ксюша согласилась. Свидание назначили в Измайловском парке. Однако, на встречу пришел не прекрасный принц, о котором мечтала юная девочка, а насильник. Мужчина схватил девушку и затащил в кусты, где изнасиловал ее, после чего скрылся с места преступления.» - рассказал KP.RU источник в здравоохранении

После произошедшего Ксюша еще сильнее ушла в себя. Девочка очень переживала из-за случившегося и никому не рассказывала о том страшном вечере. Узнав о произошедшем, врачи сразу сообщили в полицию о факте изнасилования несовершеннолетней. Сейчас оперативники проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего.

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