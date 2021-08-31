В Москве переболевшие ковидом смогут пройти углубленную диспансеризацию по полису ОМС: На это выделят около 850 миллионов рублей

Постановление об этом подписал сегодня, 31 августа, мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Для москвичей, переболевших ковидом, добавили новые услуги по полису ОМС. Специальная диспансеризация таких пациентов теперь входит в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи. Постановление об этом подписал сегодня, 31 августа, мэр Москвы Сергей Собянин.

На углубленное обследование тех, кто перенес COVID, в этом году выделят из федерального бюджета около 850 миллионов рублей.

ЧТО СДЕЛАЮТ

Углублённая диспансеризация будет проходить в два этапа.

Первый, кроме приема терапевта, включает семь исследований:

- общий и биохимический анализы крови;

- измерение насыщения крови кислородом (сатурация);

- спирометрия;

- по показаниям – тест с 6-минутной ходьбой;

- для перенесших среднюю и тяжелую форму заболевания – определение концентрации D-димера в крови (помогает выявить признаки тромбообразования);

- рентгенография органов грудной клетки (если не выполнялась ранее в течение года).

По итогам для уточнения диагноза пациента могут направить на второй этап углубленной диспансеризации и назначить дополнительные обследования.

Если у пациента найдут хронические неинфекционные болячки, то его поставят на диспансерное наблюдение. По медицинским показаниям ему могут назначить дальнейшее лечение и медицинскую реабилитацию.

КОМУ И КАК ПОМОГУТ

По новым правилам углубленную диспансеризацию могут пройти жители столицы, переболевшие коронавирусной инфекцией. Кроме того, ее могут провести по инициативе пациента, о котором в районной поликлинике нет данных о перенесенном COVID. Для этого нужно написать заявление с просьбой об углублённой диспансеризации.

Обратите внимание! Обследование могут сделать не ранее 60 календарных дней после выздоровления больного, перенесшего COVID-19. Для этого медицинские учреждения составляют поименный список пациентов, которым положена углубленная диспансеризация, и план с указанием осмотров врачами-специалистами, лабораторных, инструментальных и иных исследований, дат и мест их проведения, числа граждан.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Желающие пройти углублённую диспансеризацию после выздоровления от ковида могут сейчас прийти в любой из 46 павильонов «Здоровая Москва» в городских парках и около станций метро. Они работают до конца сентября без выходных и перерывов, с 8.00 до 20.00. Посетителям нужно надевать маски и соблюдать социальную дистанцию.

Адреса - на сайте столичного департамента здравоохранения.