Ученики школ искусств Москвы смогут бесплатно ездить на фестивали и концерты

Сегодня в систему Департамента культуры Москвы входит 151 учреждение художественного и музыкального образования Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воспитанники школ искусств и музыкальных школ Москвы теперь будут ездить на выступления на бесплатных автобусах. Мэр столицы Сергей Собянин выделил 250 миллионов рублей на поездки творческих школьных коллективов для участия в фестивалях, концертах и других публичных событиях, проводимых в столице. Молодежные оркестры, ансамбли и другие артисты школ искусств смогут выступать перед зрителями в районных домах культуры, актовых залах школ и на других подобных площадках.

Для перевозки детей используют автобусы «Мосгортранса» туристического класса. Это коснётся поездок в пределах границ Москвы по предварительным заявкам образовательных учреждений. По примерным подсчётам потребуется обеспечить бесплатным транспортом 1 600 выездов в год.

ЦИФРЫ

Сегодня в систему Департамента культуры Москвы входит 151 учреждение художественного и музыкального образования.

В московских школах и колледжах искусств создано 808 оркестров, хоров и других творческих коллективов (21 896 детей). Все они - постоянные участники городских фестивалей и концертов.