Москвичам старше 65 лет подарят «Коробку здоровья» после ревакцинации от коронавируса

Пенсионеры получат в коробке «С заботой о здоровье» вещи, необходимые для поддержания хорошего самочувствия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пожилые москвичи, прошедшие повторную вакцинацию от ковида, получат подарочные наборы для здоровья и хорошего самочувствия. Распоряжение об этом подписал сегодня, 31 августа, мэр Москвы Сергей Собянин.

До сих пор на такой бонус могли рассчитывать только те, кто прививался впервые. Программа дополнительного стимулирования вакцинации пожилых горожан действует в столице с 23 июня по 1 октября 2021 года. В ней участвуют все жители Москвы старше 65 лет, которые в эти месяцы сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию.

Теперь она коснётся и тех, кто прошел в тот же срок повторную вакцинацию.

ЧТО ПОДАРЯТ

Пенсионеры получат в коробке «С заботой о здоровье» вещи, необходимые для поддержания хорошего самочувствия, особенно во время вспышки вирусных инфекций:

1. Пульсоксиметр – прибор для измерения пульса и уровня кислорода в крови.

2. Измеритель артериального давления.

3. Таблетница на 7 дней – удобный контейнер для дозирования приёма лекарств.

4. Биологически активная добавка «Омега 3».

5. Витамин D3.

6. Набор качественной косметики для ухода за кожей, зубные паста и щётка.

7. Антибактериальный гель.

8. Набор медицинских масок (30 шт.).

Подробная информация о «Коробке здоровья» и её составе - на сайте.

КАК ПОЛУЧИТЬ

Сертификат на подарочный набор выдадут в пункте вакцинации после первичной или повторной прививки от ковид. Затем нужно позвонить по телефону +7 (495) 870-44-44, чтобы, узнать время работы и адрес ближайшего пункта выдачи набора (пункта вакцинации или ближайшего центра социального обслуживания). Коробку «С заботой о здоровье» можно будет получить до конца 2021 года.

ЦИФРА

С начала акции подарочные наборы получили уже более 95 тысяч московских пенсионеров.

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