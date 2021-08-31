Детская школа искусств имени Глинки отмечает новоселье на юго-востоке Москвы

Новое здание появилось у детской школы искусств имени Глинки на юго-востоке Москвы. Фото: stroi.mos.ru

Новое здание появилось у детской школы искусств имени Глинки на юго-востоке Москвы. Его построили за счёт городского бюджета по проекту «Искусство – детям». За минувшие полвека учебное заведение сменило несколько адресов. Творческий кружок в клубе ремонтного предприятия аэропорта «Внуково» стал в 1962 году первым домом для будущей детской школы искусств имени Глинки. Через несколько лет он превратился в детскую студию. Затем – в музыкальную школу, получившую официальный статус в 1970 году. Занятия даже приходилось проводить под крышей Николо-Перервинского монастыря на юго-востоке столицы. Собственного здания у школы никогда не было.

«Первого сентября у нас начинают работу не только детские сады и школы, но и учреждения дополнительного образования, - сказал сегодня, 31 августа, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии нового здания школы имени Глинки. - Творческое образование в Москве одно из самых больших в мире - около полумиллиона детишек занимается, около 100 тысяч детей обучается только в школах искусств. И, конечно, всю эту масштабную сеть надо подготовить к работе, чтобы они первого сентября приняли детей».

Для занятий закупили более 1700 музыкальных инструментов, предметов мебель и оборудования, в том числе 17 роялей и фортепиано, 8 скрипок и виолончелей, 15 ударных инструментов, 6 аккордеонов, 2 саксофона и многое другое. Фото: stroi.mos.ru

По его словам, за последние годы в столице капитально отремонтировали и реконструировали более ста музыкальных школ, семь новых школ построили.

«В Печатниках открылась новая школа Глинки, историческая школа, которая работает с 60-х годов, - отметил мэр. - Новый дом для нее уже совершенно другого уровня, в 3,5 раза больше. И, конечно, он уже сделан специально под школу искусств. Здесь можно заниматься не только музыкой, но и хореографией, живописью».

Собянин поблагодарил основательницу школы Тамару Караеву, которая руководила учебным заведением на протяжении 47 лет - с 1970 по 2017 год, и вручил ей благодарность мэра Москвы.

Завтра, 1 сентября, новое здание детской школы искусств имени Глинки на улице Гурьянова откроет двери для своих учеников. Фото: stroi.mos.ru

ЧТО СДЕЛАЛИ

Недалеко от прежнего места школы на улице Гурьянова для одарённых детей построили свой дом. Новое 4-этажное здание детской школы искусств имени Глинки в 3,5 раза просторнее прежнего и рассчитано на обучение 600 человек (при одновременной вместимости до 300 учеников).

В школе разместились:

- 36 учебных классов;

- концертный зал на 300 зрителей (с артистическими комнатами, звуковым и световым оборудованием);

- камерный зал на 40 зрителей;

- хореографический зал;

- изостудия.

Для занятий закупили более 1700 музыкальных инструментов, предметов мебель и оборудования, в том числе 17 роялей и фортепиано, 8 скрипок и виолончелей, 15 ударных инструментов, 6 аккордеонов, 2 саксофона и многое другое.

Завтра, 1 сентября, новое здание детской школы искусств имени Глинки на улице Гурьянова откроет двери для своих учеников. В этом учебном году, помимо традиционных фортепиано, духовых и ударных, струнных и народных музыкальных инструментов, ребята смогут выбрать для изучения вокал, хореографию, искусство театра и живопись.

В этом учебном году, помимо традиционных фортепиано, духовых и ударных, струнных и народных музыкальных инструментов, ребята смогут выбрать для изучения вокал, хореографию, искусство театра и живопись. Фото: stroi.mos.ru

ЦИФРЫ

С 2018 года в Москве по городской программе «Искусство – детям»:

- отремонтировано 125 зданий школ искусств;

- закуплено порядка 10 тысяч музыкальных инструментов, 30 тысяч комплектов специальной мебели и более 5,2 тысячи единиц технологического оборудования (музыкальная аппаратура, звуковое и световое оборудование, мольберты, муфельные печи и др.);

- подобраны новые помещения для 14 школ искусств, которые ранее работали в плохо приспособленных зданиях.

Кроме того, за последние 10 лет за счёт городского бюджета построены здания семи музыкальных школ, среди которых - школы имени Гнесиных, Танеева и Стравинского.

В 2021 - 2022 годах планируется завершить текущий ремонт 38 зданий и капитальный ремонт 29 зданий школ искусств. Для них закупят еще порядка 5 тысяч музыкальных инструментов и более 13 тысяч комплектов мебели.

В планах - строительство двух зданий в Новой Москве для детской школы искусств г. Московский и Михайлово-Ярцевской детской школы искусств.

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