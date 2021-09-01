К Дню знаний на севере Москвы обновили школу для старшеклассников

1 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии школы на Карельском бульваре. Фото: Телеканал ТВ ЦЕНТР
День знаний наступил. Сегодня, 1 сентября, в столице впервые приняли ребят 25 новых зданий детских садов и школ. Занятия начались и в обновлённых действующих корпусах учебных заведений. После ремонта открылось здание школы «Дмитровский» на Карельском бульваре на севере столицы.
«Москва подготовилась к этому празднику, отремонтированы школы, построены новые здания и создан целый ряд новых стадионов, - сказал сегодня, 1 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии школы на Карельском бульваре. - Около 400 площадок комплексно обустроено в дошкольных и школьных учреждениях. Москва запустила системную программу реорганизации школьных пространств. Многие из них большие, но неухоженные. Надо сделать так, чтобы спортивное ядро и школьный двор были привлекательными не только для школьников, но и для окружающих людей. Надеюсь, что у нас это стало получаться».
В школе «Дмитровский» отдельный пятиэтажный корпус на Карельском бульваре рассчитан для учащихся 9-11 классов. Во время ремонта здания:
- отремонтировали фасад и кровлю;
- поставили новые системы видеонаблюдения и вентиляции, пожарной автоматики и пожаротушения;
- закупили 21 единицу современного оборудования для предпрофессиональных классов, в том числе многофункциональный и интерактивный комплексы для IT-полигона, интерактивные панели, компьютерную и копировально-множительную технику, 3D-принтеры, а также учебную мебель.
Теперь для старшеклассников оборудованы:
- IT-полигон;
- коворкинг-зоны;
- трансформируемые аудитории;
- робоклассы;
- лабораторно-исследовательские комплексы;
- лекционные залы;
- классы для занятий в малых группах;
- зоны с медиатекой и эргономичной мебелью;
- медицинский блок.
В здании - скоростной Wi-Fi и кафе.
На школьном дворе - большое спортивное ядро с многофункциональной спортивной площадкой для игры в баскетбол и волейбол, беговой дорожкой со специальным резиновым покрытием и тренажёрным комплексом.
Сегодня в обновлённом корпусе открылись предпрофессиональные классы, в которых учатся 177 школьников. Кроме того, в этом учебном году школа запускает проекты «Медиа-класс» и «Предпринимательский класс».
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