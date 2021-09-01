К Дню знаний на севере Москвы обновили школу для старшеклассников

1 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии школы на Карельском бульваре. Фото: Телеканал ТВ ЦЕНТР

День знаний наступил. Сегодня, 1 сентября, в столице впервые приняли ребят 25 новых зданий детских садов и школ. Занятия начались и в обновлённых действующих корпусах учебных заведений. После ремонта открылось здание школы «Дмитровский» на Карельском бульваре на севере столицы.

«Москва подготовилась к этому празднику, отремонтированы школы, построены новые здания и создан целый ряд новых стадионов, - сказал сегодня, 1 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии школы на Карельском бульваре. - Около 400 площадок комплексно обустроено в дошкольных и школьных учреждениях. Москва запустила системную программу реорганизации школьных пространств. Многие из них большие, но неухоженные. Надо сделать так, чтобы спортивное ядро и школьный двор были привлекательными не только для школьников, но и для окружающих людей. Надеюсь, что у нас это стало получаться».

ЧТО СДЕЛАЛИ

В школе «Дмитровский» отдельный пятиэтажный корпус на Карельском бульваре рассчитан для учащихся 9-11 классов. Во время ремонта здания:

- отремонтировали фасад и кровлю;

- поставили новые системы видеонаблюдения и вентиляции, пожарной автоматики и пожаротушения;

- закупили 21 единицу современного оборудования для предпрофессиональных классов, в том числе многофункциональный и интерактивный комплексы для IT-полигона, интерактивные панели, компьютерную и копировально-множительную технику, 3D-принтеры, а также учебную мебель.

Теперь для старшеклассников оборудованы:

- IT-полигон;

- коворкинг-зоны;

- трансформируемые аудитории;

- робоклассы;

- лабораторно-исследовательские комплексы;

- лекционные залы;

- классы для занятий в малых группах;

- зоны с медиатекой и эргономичной мебелью;

- медицинский блок.

В здании - скоростной Wi-Fi и кафе.

На школьном дворе - большое спортивное ядро с многофункциональной спортивной площадкой для игры в баскетбол и волейбол, беговой дорожкой со специальным резиновым покрытием и тренажёрным комплексом.

Сегодня в обновлённом корпусе открылись предпрофессиональные классы, в которых учатся 177 школьников. Кроме того, в этом учебном году школа запускает проекты «Медиа-класс» и «Предпринимательский класс».

ЦИФРЫ

В новом учебном году в детских садах, школах и колледжах Москвы будут обучаться более 1,5 миллиона детей – практически столько же, сколько и в прошлом году.

В дошкольных группах и детсадах приняли свыше 430 тысяч малышей.

За школьные парты сели свыше 1,05 миллиона детей, в том числе порядка 116 тысяч первоклассников.

В московские колледжи пришли порядка 100 тысяч студентов.