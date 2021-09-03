1 300 000 электронных избирателей зарегистрировались в Москве

Электронное голосование - это удобно. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Выборы в Государственную Думу все ближе. Желающих высказать свое мнение и отдать депутатский мандат достойному кандидату в столице становится все больше. В том числе и среди тех, кто планирует заполнить бюллетень онлайн.

«Сегодня уже 1 миллион 300 тысяч записались в систему электронного голосования, - заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на тему «Умные города. Как сегодня формируется цифровое будущее мегаполисов» на II марафоне «Новые знания». - Можно будет голосовать, находясь на даче, дома. Это совершенно другие возможности. При этом система безопасности, контроля и анонимности гарантирована».

Напомним, выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года.

В Москве со 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование (ДЭГ). До ее окончания остается меньше двух недель - зарегистрироваться можно до 23.59 13 сентября. Для этого достаточно авторизоваться в личном кабинете на mos.ru и перейти по ссылке. Сделать это также можно через приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы». А для проверки своей фамилии в списке электронных избирателей на mos.ru уже запустили сервис по наблюдению за регистрацией на онлайн-голосование. Это касается пользователей, подавших на том же портале заявление для участия в ДЭГ.

На ДЭГ зарегистрировалось уже более миллиона москвичей, значит, горожане доверяют этому способу голосования, им он интересен и актуален. Попробуем разобраться, чем же привлекает жителей система дистанционных выборов.

Почему умные и продвинутые выбирают электронное голосование. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЧТО ГОВОРЯТ ЭКСПЕРТЫ

- Глава московского штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов по итогам тестирования системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) решил разделить миллион рублей премии за взлом системы между двумя хакерами и членами технической рабочей группы по электронному голосованию. «На тестовом голосовании не удалось ни взломать систему, ни вбросить бюллетени в ходе голосования», - заявил Венедиктов. Второй миллион будет распределен после выборов.

«Можно говорить о том, что онлайн-голосование по итогам прошедшего этим летом тестирования признано 100% надежным способом избежать любой фальсификации, - отмечает политолог Олег Матвейчев. - К тому же систему успешно опробовали на прошлых выборах. У горожан есть возможность без опасений реализовать свое избирательное право».

- Среди российских политологов крепнет мнение, что ДЭГ соберет много на сентябрьских выборах.

А высокая явка - гарантия объективного отражения взглядов большинства москвичей.

«ДЭГ, безусловно, повысит общую явку за счет того, что московский избиратель за полтора года привык пользоваться разного рода сервисами и услугами не выходя из дома, - считает политолог Денис Уваркин. - Естественно, ДЭГ привлекает к себе внимание определенных групп граждан, тем более в период повышенного риска заразиться коронавирусной инфекцией. Онлайн-форматом могут воспользоваться пенсионеры и граждане, которые находятся в зоне риска, например, люди с хроническими заболеваниями, тем самым они смогут защитить себя от смертельной опасности. Доступность сервиса позволит привлечь внимание молодежи, которой как раз близки процессы цифровизации».

- Аналитики компании Deloitte по результатам глобального исследования пришли к выводу, что финансисты всего мира выбирают блокчейн.

«Большинство руководителей на мировом финансовом рынке считают, что технологии блокчейн стали неотъемлемой частью индустрии, а дальнейшее внедрение блокчейн-технологий - безальтернативный путь для их организаций, - отмечается в исследовании. - В Москве эта технология используется уже не первый год, в частности, в системе дистанционного электронного голосования. При этом 73% финансовых руководителей опасаются, что если их организации не внедрят блокчейн, то потеряют конкурентное преимущество, а 81% опрошенных согласны с тем, что технология блокчейн - это уже полноценная часть нашей жизни».

СТАТИСТИКА ЗНАЕТ ВСЕ

Среди москвичей, опрошенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ):

• 57%, то есть более половины, - положительно оценивают опыт участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ);

• 94% - осведомлены о такой возможности хорошо или слышали о ней, но без подробностей;

• 51% - считают основными плюсами ДЭГ удобство, свободу выбора места и даты голосования, экономию времени и быстроту процедуры;

• 25% - полагают, что у системы ДЭГ нет преимуществ перед традиционным очным голосованием.

• С 42% в мае 2020 года до 49% в августе 2021 года выросла за год доля допускающих возможность голосовать дистанционно.

• С 54% до 50% снизилась доля это исключающих.

ПЯТЬ ВАЖНЫХ ПРИЧИН

1 Удобство. Москвичи привыкли пользоваться сервисами и услугами, не выходя из дома. Особенно молодежь, для которой в том числе проголосовать со смартфона или компьютера - само собой разумеется. За последние годы онлайн-формат не пугает даже столичных пенсионеров. А для них возможность сделать свой выбор по интернету, без визита на избирательный участок, жизненно важна во время пандемии.

2 Защита от коронавируса. Это один из главных посылов для модернизации способов голосования. Вирус с нами надолго, поэтому Москве нужен надежный вариант проведения выборов. Чтобы не зависеть от ситуации с ковидом и обойтись без вечных переносов голосования. Как раз ДЭГ и стал отличной альтернативой.

3 Экономия времени. Мало кому охота при нашей загруженной жизни тратить выходной день на избирательный участок. Чтобы не выбирать между выражением гражданской позиции и отдыхом в конце недели, проще решить эту проблему с помощью ДЭГ.

4 Свобода выбора.

Функция отложенного решения (выбора) позволяет вернуться к электронному бюллетеню, который находится в режиме автосохранения. То есть сделать другой выбор можно даже в том случае, если недобросовестный работодатель принуждает проголосовать за определенного кандидата, нарушая тем самым закон.

При подсчете бюллетеней учитывается только последний по времени голос, направленный в электронную урну.

5 Открытость и прозрачность. Все электронные бюллетени зашифрованы и хранятся в блокчейн-сети, у которой нет единого сервера. Попытка изменить данные станет сразу заметна всем. А проголосовать с фальшивых аккаунтов невозможно, поскольку указанные в них данные проверяются в связке по базам московских информационных систем, МВД, Пенсионного фонда, ЦИК (ГАС-Выборы).

Мэр Москвы Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин: «Можно будет голосовать, находясь на даче, дома. Это совершенно другие возможности».

ЕСТЬ ШАНС!

Москвичи, которые проголосуют онлайн на выборах с 17 по 19 сентября, смогут принять участие в программе «Миллион призов». В рамках акции разыграют 250 тысяч призов. Победители смогут стать обладателями суперпризов - однокомнатной квартиры в Москве или автомобиля - или получить до 100 тысяч баллов (один балл равен одному рублю). На кону - 20 однушек, 100 легковых машин и другие ценные подарки. А баллы можно потратить, например, на сертификат на концерт в зале «Зарядье», пополнить «кошелек» на карте «Тройка» или пожертвовать на благотворительность. Подробнее - на сайте акции «Миллион призов» https://ag-vmeste.ru/4.

ФАКТЫ

На сегодняшний день 15 000 человек записались в Корпус наблюдателей за выборами на 3600 с лишним московских участков. Это позволяет «закрыть» наблюдателями все избирательные участки в столице, а также составить резерв.

Для всех желающих во время ДЭГ будет работать специальный интернет-браузер для наблюдения за статистикой голосования - сколько людей получили доступ к электронным бюллетеням, сколько зашифрованных голосов попали в блокчейн.

Для профессиональных наблюдателей, как и для членов комиссий, на участке электронного голосования открыта статистика доступа к электронным бюллетеням.