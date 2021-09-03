"Говорящий город 2.0": новый арт-объект появится в Москве вслед за "Большой глиной №4"

Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В столице появится арт-объект, посвященный будущему архитектуры города. В конце 2021 года его установят в одном из крупных парков Москвы. А сейчас Москомархитектура совместно с Бюро Никола-Ленивец объявили всероссийский конкурс "Говорящий город 2.0".

- Это будет инновационный современный арт-объект, отражающий активное и смелое развитие Москвы. Конкурсантам необходимо осмыслить будущее архитектуры Москвы, - рассказала Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.

Создать шедевр решили к 30-летию Москомархитектуры, также в этом году исполняется 70 лет подведомственной структуре – Институту Генплана Москвы.

- Сейчас публичное искусство все больше и больше набирает обороты на территории наших городов – и это очень хороший тренд. Такие конкурсы позволяют открывать новые имена и развивать творческие сообщества, - считает Юлия Бычкова, управляющий партнер арт-парка Никола-Ленивец, продюсер фестивалей Архстояние и Архстояние Детское.

Арт-объект должен художественно и технически отражать феномен интерактивного города, который, по мнению Москомархитектуры, уже сейчас становится реальностью, города. Не исключено, что творческие люди представят в проекте Москву-2050.

Сам арт-объект не будет выше 7-ми метров высотой. Весом не более 150 кг на квадратный метр. Он должен быть всесезонным. На создание выделят 2 млн рублей.

Победителя выберут уже в октябре. Автор лучшей идеи получит призовую премию в размере 300 тысяч рублей.

Организаторы предупреждают, что в столице появится не один арт-объект, если конкурс станет ежегодным.

Как принять участие в конкурсе?

- приглашаются архитекторы, художники, дизайнеры, урбанисты, проектировщики городской среды и все творчески активные люди старше 18 лет,

- подать заявку можно до 15 сентября включительно на сайте gorod-2-0.ru,

- необходимо подготовить эскиз проекта (ТЗ и все условия участия размещены на сайте),

- в концепции арт-объекта не должно содержаться никаких политических, религиозных, межрасовых подтекстов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скульптура "Советская Белоруссия" спустя 20 лет вернулась в метро Москвы, но на другую станцию

Корреспондент kp.ru выяснила, почему так произошло (подробности)

«Дом связи» из фильма «Мимино» снесли: что построят на его месте

Проект реконструкции здания на Новом Арбате давний, предлагали множество вариантов (подробности)