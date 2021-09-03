Погода в Москве 4 - 9 сентября 2021: После «арктических» выходных в столицу вернётся 20-градусное тепло

Ночью начнётся дождь, который прекратится лишь к вечеру воскресенья Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К выходным, похоже, стоит запастись хорошими сериалами и настольными играми, приготовить плед и побольше чая, какао и прочих согревающих напитков. Картина за окном будет такой, что захочется посидеть дома в тепле, предупреждают синоптики Гидрометцентра России в своих прогнозах погоды в Москве на 4 - 9 сентября.

В ночь с пятницы на субботу, 4 сентября 2021 года, +6…+8 градусов. Начнётся дождь, который прекратится лишь к вечеру воскресенья. Днём в субботу, по самым оптимистичным раскладам, не выше +11…+13, с пронизывающим ветром с порывами до 17 м/сек.

В воскресенье, 5 сентября, под утро +5...+7 градусов, днём +10…+12, и опять с дождем и ветродуем.

Виновато в холодных выходных арктическое вторжение. Мощный циклон, центр которого расположен над Баренцевом морем, затягивает на Европейскую территорию России студеный воздух с Северного Ледовитого океана. В Подмосковье хотя бы пока без заморозков, а в более северных регионах, включая Тверскую и Костромскую области, в ближайшие ночи температура может опуститься ниже ноля, считают метеорологи центра «Фобос».

В понедельник, 6 сентября, на грани заморозков и в Московской области, всего +1…+6. Днём +11…+13, пасмурно и сыро.

А теперь - более приятная часть прогноза. Со вторника погода улучшится. Ночь на 7 сентября будет такой же холодной, как накануне, +1…+6 градусов. А днём уже солнечно и сухо, воздух прогреется до +15 градусов.

В среду, 8 сентября, под утро +8…+13, днём потеплеет до +18 градусов. Правда, небо будет серым, не исключены небольшие дожди.

В четверг, 9 сентября, распогодится до +21 градуса. Опять возможен дождь, но при такой температуре с ним можно смириться.

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