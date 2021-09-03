В Москве ожидается барическая пила: какие сюрпризы подготовила погода к выходным

Ветреная погода будет сопровождаться ливневыми дождями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Москвичи пока не могут смириться с тем, что похолодание пришло одновременно с календарной осенью. Резко снизилась температура, наблюдается сильный ветер. А 3 сентября еще и ожидается низкое атмосферное давление.

- Учитывая то, что в ночь на субботу атмосферное давление вновь начнет стремительно расти - ожидается своебразная барическая пила. Показания барометров рухнут на самое барическое дно - до 733 мм рт ст, что на 12 единиц ниже нормы - это как будто мы поднимемся на высоту 100-150 метров, из-за чего метеозависимые люди будут себя чувствовать дискомфортно, - рассказал Евгений Тишковец, ведущий специалист метеобюро "Фобос".

Во второй половине пятницы, 3 сентября, в столице будет распространяться полярный холод, сопровождаемый порывистым ветром - до 17 м/с, что является штормовым показателем для Москвы.

Но и это не все "сюрпризы" от погоды - ветреная погода будет сопровождаться ливневыми дождями и раскатами грома.

Синоптики говорят, что в субботу, 4 сентября, в городе прорвется арктический воздух. Дневная температура уже не превысит +8…+13 градусов. Такая температура не характерна для сентября, более для середины октября.

В воскресенье, 5 сентября, ожидается пасмурная и сырая погода с небольшими дождями. И если кажется, что уже не может быть хуже, но может. Синоптики прогнозируют в начале новой недели резкое похолодание, вплоть до ночных заморозков.

Кстати

Бабье лето отменили?

У москвичей остается надежда на то, что бабье лето обязательно придет. А что говорят синоптики?

- Скорее всего, именно во второй половине сентября случится классическое бабье лето. Температура повысится - ночью будет +5…+10 градусов, днем +13…+18 градусов, - рассказали в метеобюро "Фобос".