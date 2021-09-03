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Общество3 сентября 2021 20:24

Столичным ветеранам выплатят 20 тысяч рублей и вручат знаки «80 лет Битвы за Москву»

Такое решение принял мэр Сергей Собянин
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Сергей Собянин наградил ветерана Бориса Павловича Уткина знаком «80 лет Битвы за Москву». Фото: sobyanin.ru

Сергей Собянин наградил ветерана Бориса Павловича Уткина знаком «80 лет Битвы за Москву». Фото: sobyanin.ru

В декабре этого года столица отмечает 80-летие битвы за Москву. Участников этого судьбоносного сражения сегодня осталось чуть больше тысячи человек. Среди них - 98-летний ветеран войны, москвич Борис Павлович Уткин.

Сегодня, 3 сентября, мэр столицы Сергей Собянин наградил бывшего воина знаком «80 лет Битвы за Москву».

«Побывал сегодня в гостях у фронтовика Бориса Павловича Уткина, - написал Сергей Собянин в своём блоге. - Вручил ему нагрудный знак «80 лет Битвы за Москву», которым в ближайшие месяцы будут награждены более 1,1 тысячи ветеранов - все ныне здравствующие участники величайшего сражения Великой Отечественной войны».

Кроме того, по решению мэра к годовщине декабрьского контрнаступления ветеранам войны и участникам обороны столицы выплатят разовую материальную помощь в размере 20 тысяч рублей.

Нагрудным знаком «80 лет Битвы за Москву» будут награждены более 1,1 тысячи ветеранов ВОВ.

Нагрудным знаком «80 лет Битвы за Москву» будут награждены более 1,1 тысячи ветеранов ВОВ.

Собянин пожелал Борису Уткину здоровья и бодрости духа. А также поблагодарил всех ветеранов Великой Отечественной войны.

«Осенью 1941 года курсант артиллерийского училища Борис Уткин сражался под Волоколамском, - рассказал мэр Москвы. - Был участником легендарного парада на Красной площади. Вместе с боевыми товарищами прошел путь от Москвы до Вены. В мирное время более 50 лет отдал службе в рядах Вооруженных сил. И сегодня ветеран по-прежнему в строю. Борис Павлович является членом лекторской группы Московского городского совета ветеранов и по мере сил участвует в патриотическом воспитании молодежи».

КОМУ ДАДУТ ПАМЯТНЫЙ ЗНАК

К 80-летию битвы за Москву памятный знак вручается ветеранам Великой Отечественной войны:

- награжденным медалью «За оборону Москвы»;

- военнослужащим, принимавшим непосредственное участие в обороне Москвы с 19 октября 1941 г. по 20 апреля 1942 г.;

- жителям, непрерывно трудившимся на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.

Знак вручат 1 136 ветеранам. Из них 759 человек живут в Москве, 300 – в регионах Росси и 77 – в иностранных государствах.

Вручение памятных нагрудных знаков проведут:

- в Москве – Департамент труда и социальной защиты населения столицы совместно с префектурами округов города;

- в других регионах России – местные власти;

- в иностранных государствах – посольства и консульства РФ.

Церемонии вручения в Москве начнутся в середине сентября.

КОНКРЕТНО

Памятный знак «80 лет битвы за Москву» выполнен из металла золотистого цвета, имеет форму круга диаметром 32 миллиметра с выпуклым бортиком с обеих сторон.

На лицевой стороне памятного знака – рельефное изображение шеренги советских воинов, идущих в атаку с винтовками в руках с примкнутыми штыками и трех танков на фоне кремлевской стены со Спасской башней, флага СССР, пролетающих над ними трех самолетов в верхней части и надписи в две строки: «БИТВА ЗА МОСКВУ». В нижней части – лавровая ветвь.

На оборотной стороне памятного знака по центру – надпись рельефными буквами в четыре строки: «80 ЛЕТ ПАМЯТЬ И СЛАВА! 1941 – 2021».

КТО ПОЛУЧИТ ВЫПЛАТУ

К 80-летию битвы за Москву единовременную материальную помощь в сумме 20 тысяч рублей выдадут зарегистрированным в Москве ветеранам таких категорий:

- инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

- участники обороны Москвы, в том числе награжденные медалью «За оборону Москвы»;

- жители, имеющие право на льготы согласно распоряжению мэра Москвы от 02 ноября 1994 г. № 545-РМ «О предоставлении льгот участникам обороны Москвы в период Великой Отечественной войны», из числа непрерывно трудившихся на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы, проходивших воинскую службу, учащихся ремесленных, железнодорожных училищ и школ фабрично-заводского обучения в Москве с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.;

- участники строительства оборонительных рубежей под Москвой.

Все выплаты планируется перечислить указанным ветеранам в ноябре 2021 года.

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