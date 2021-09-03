Столичным ветеранам выплатят 20 тысяч рублей и вручат знаки «80 лет Битвы за Москву»

Сергей Собянин наградил ветерана Бориса Павловича Уткина знаком «80 лет Битвы за Москву». Фото: sobyanin.ru

В декабре этого года столица отмечает 80-летие битвы за Москву. Участников этого судьбоносного сражения сегодня осталось чуть больше тысячи человек. Среди них - 98-летний ветеран войны, москвич Борис Павлович Уткин.

Сегодня, 3 сентября, мэр столицы Сергей Собянин наградил бывшего воина знаком «80 лет Битвы за Москву».

«Побывал сегодня в гостях у фронтовика Бориса Павловича Уткина, - написал Сергей Собянин в своём блоге. - Вручил ему нагрудный знак «80 лет Битвы за Москву», которым в ближайшие месяцы будут награждены более 1,1 тысячи ветеранов - все ныне здравствующие участники величайшего сражения Великой Отечественной войны».

Кроме того, по решению мэра к годовщине декабрьского контрнаступления ветеранам войны и участникам обороны столицы выплатят разовую материальную помощь в размере 20 тысяч рублей.

Нагрудным знаком «80 лет Битвы за Москву» будут награждены более 1,1 тысячи ветеранов ВОВ.

Собянин пожелал Борису Уткину здоровья и бодрости духа. А также поблагодарил всех ветеранов Великой Отечественной войны.

«Осенью 1941 года курсант артиллерийского училища Борис Уткин сражался под Волоколамском, - рассказал мэр Москвы. - Был участником легендарного парада на Красной площади. Вместе с боевыми товарищами прошел путь от Москвы до Вены. В мирное время более 50 лет отдал службе в рядах Вооруженных сил. И сегодня ветеран по-прежнему в строю. Борис Павлович является членом лекторской группы Московского городского совета ветеранов и по мере сил участвует в патриотическом воспитании молодежи».

КОМУ ДАДУТ ПАМЯТНЫЙ ЗНАК

К 80-летию битвы за Москву памятный знак вручается ветеранам Великой Отечественной войны:

- награжденным медалью «За оборону Москвы»;

- военнослужащим, принимавшим непосредственное участие в обороне Москвы с 19 октября 1941 г. по 20 апреля 1942 г.;

- жителям, непрерывно трудившимся на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.

Знак вручат 1 136 ветеранам. Из них 759 человек живут в Москве, 300 – в регионах Росси и 77 – в иностранных государствах.

Вручение памятных нагрудных знаков проведут:

- в Москве – Департамент труда и социальной защиты населения столицы совместно с префектурами округов города;

- в других регионах России – местные власти;

- в иностранных государствах – посольства и консульства РФ.

Церемонии вручения в Москве начнутся в середине сентября.

КОНКРЕТНО

Памятный знак «80 лет битвы за Москву» выполнен из металла золотистого цвета, имеет форму круга диаметром 32 миллиметра с выпуклым бортиком с обеих сторон.

На лицевой стороне памятного знака – рельефное изображение шеренги советских воинов, идущих в атаку с винтовками в руках с примкнутыми штыками и трех танков на фоне кремлевской стены со Спасской башней, флага СССР, пролетающих над ними трех самолетов в верхней части и надписи в две строки: «БИТВА ЗА МОСКВУ». В нижней части – лавровая ветвь.

На оборотной стороне памятного знака по центру – надпись рельефными буквами в четыре строки: «80 ЛЕТ ПАМЯТЬ И СЛАВА! 1941 – 2021».

КТО ПОЛУЧИТ ВЫПЛАТУ

К 80-летию битвы за Москву единовременную материальную помощь в сумме 20 тысяч рублей выдадут зарегистрированным в Москве ветеранам таких категорий:

- инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

- участники обороны Москвы, в том числе награжденные медалью «За оборону Москвы»;

- жители, имеющие право на льготы согласно распоряжению мэра Москвы от 02 ноября 1994 г. № 545-РМ «О предоставлении льгот участникам обороны Москвы в период Великой Отечественной войны», из числа непрерывно трудившихся на предприятиях, в организациях и учреждениях Москвы, проходивших воинскую службу, учащихся ремесленных, железнодорожных училищ и школ фабрично-заводского обучения в Москве с 22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.;

- участники строительства оборонительных рубежей под Москвой.

Все выплаты планируется перечислить указанным ветеранам в ноябре 2021 года.