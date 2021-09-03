Легко и просто никто не обещал: как я меняла фамилию в Москве

Поменять пришлось все существующие документы, даже QR-код вакцинированного. Фото: Алиса ТИТКО

Знакомая для многих история: вышла замуж, решила взять фамилию супруга. Казалось бы, все просто. В ЗАГСе во время регистрации брака строго сказали: «У вас для смены паспорта всего 30 дней».

- А как же медовый месяц? – спрашиваю.

- Такие порядки, - сказали в ЗАГСе.

Ладно, что-то придумаем. И уехали с мужем отдыхать на море. По возвращению было еще несколько поездок к родственникам. Туда-сюда и месяц практически заканчивался, а в голове сидело «пора менять паспорт, надо идти в МФЦ».

Поездка в МФЦ №1: ознакомительная

Муж предложил попробовать оформить паспорт удаленно – через интернет. Захожу на Госуслуги: заполняю анкету и дохожу до пункта, что все равно нужно будет приехать в МФЦ – сдать старый паспорт, а потом еще получить новый. Это как в рекламе Пенсионного фонда: «Не все можно сделать удаленно».

Ладно, соберу все документы и поеду в МФЦ – там уже на месте разберусь со всем. Накануне позвонила в единую справочную Москвы, уточнила список документов. Вроде бы все взяла, приезжаю в МФЦ. Оказалось, что у меня не хватило одной фотографии.

- Вообще для смены паспорта нужно две фотографии, но в вашем случае – три, - сказала сотрудница МФЦ.

Мой случай такой: хотели с мужем поехать на поезде во Владимир, а для этого нужно оформлять билеты по паспортам. А где же мне взять паспорт, если старый сейчас заберут, а изготовление нового займет около 10 дней?

- Выходит, что на это время нужно закрыться дома и никуда не выходить, никуда не выезжать?

- Нет, есть выход. Можно оформить временное удостоверение личности, но для этого нужна еще одна фотография, - говорит сотрудница МФЦ.

Поездка в МФЦ №2: запутанная

Сходила распечатала дополнительные фотографии, взяла три штуки. Приехала снова в МФЦ, сотрудница взяла две фотографии.

- Но в прошлый раз у меня не приняли документы, потому что у меня не было третьей фотографии.

- А вам нужно временное удостоверение?

- Да, хочу завтра на поезде поехать во Владимир.

Оказалось, что поездка накрывалась медным тазом по причине того, что удостоверение мне смогут выдать только на следующий день, а паспорт у меня вообще недействительным стал в день росписи в ЗАГСе.

- Не путай ты девушку. Срок действия паспорта 90 дней (по новым правилам), - сказала сотрудница МФЦ из соседнего окошка.

Ничего не понимаю. В этот момент подошла начальница МФЦ и сказала, что паспорт действительный 30 дней. Кто из них прав? После долгих выяснений, оказалось, что начальница. Паспорт еще был действителен.

Документы я сдала, оплатила госпошлину 300 рублей, а у самой в голове куча сомнений. Почему паспорт у меня забрали, а никакой документ взамен не дали? Почему нужно приезжать на следующий день?

- Неправильно. В здании вашего МФЦ находится кабинет МВД и вам должны были выдать временное удостоверение личности день в день, - сообщили мне в единой справочной Москвы.

Временное удостоверение должны выдать на 10 дней, после его нужно сдать обратно. Фото: Алиса ТИТКО

Поездка в МФЦ №3: результативная

На следующий день в кабинете МВД мне выдали то самое удостоверение и сказали, что «если бы я настояла, то мне выдали документ день в день».

- А как это? Я должна была стукнуть кулаком по столу?

Представительница правоохранительных органов лишь развела руками.

Еду домой, рассматриваю необычный документ. Думаю, что все несостыковки позади. Но не тут-то было. В удостоверении указано, что оно действительно до 26 августа, а в справке от МФЦ значится, что паспорт мне отдадут 31 августа.

- А пять дней (с 26 по 31 августа) мне с каким документом ходить?

- Не знаем даже, что и ответить. Почему-то МВД поставило вам использование удостоверения на 8 дней, а не на положенные 10 дней. А в МФЦ взяли еще в запас календарные выходные, - сказали в МФЦ.

По чистой случайности или нет, но мой паспорт был готов раньше срока - уже 25 августа.

Паспорт – это только первая победа. Впереди еще немалый список документов, которые нужно заменить в связи со сменой фамилии.

В едином окне МФЦ мне оформили довольно много бумаг: заменили СНИЛС, оформили ИНН (изготовление около недели), новый полис ОМС (пластиковая карточка будет готова через 1,5 месяца).

- Платежка за коммунальные услуги теперь тоже будет приходить с новой фамилией, а вот в Мосэнергосбыт данные передать можно только по «телеграфу» - пройдите в другой зал. На трубке придется повисеть минут 20, - сказала сотрудница МФЦ.

Так выглядит так называемый «телеграф», по которому можно передать сканы документов в Мосэнергосбыт. Фото: Алиса ТИТКО

Поднимаю трубку и минут через пять оператор объяснила, как приложить документы (паспорт и свидетельство о браке) к сканеру.

Поездка в банк и офис: деньги временно недоступны

В банке я планировала провести полчаса, но сотрудник минут за 15 сделал ксерокопию паспорта и свидетельства о браке, внес изменения в базу данных. А в другом банке пришлось переоформлять карты, так как они были именные.

- На выпуск новых карт потребуется около 3-5 дней. Если вам экстренно потребуются деньги, то вы сможете их снять в отделении по заявлению, - рассказала представитель банка.

На всякий случай сняла немного наличных, чтобы было на кофе, круассан и маникюр.

Следующая поездка - в офис. На работе попросили привезти новые банковские реквизиты и написать заявление о смене персональных данных, сделали ксерокопии новых документов.

Ехала домой и думала: «Осталось дождаться получения нового полиса ОМС, ИНН и все». Но нет. Еще же много электронных сервисов. Речь не о соцсетях – там можно и не менять фамилию, люди вообще спокойно регистрируются под вымышленными именами.

Но есть же, например, сервис «Мос.ру». Данные там не поменялись автоматически. Ввожу вручную в профиле новую фамилию, а в разделе «Мои документы» - паспортные данные.

- Личные данные проходят проверку… может занять несколько дней, - значилось в статусе на «Мос.ру».

Данные обновились в течении суток. На портале «Госуслуги» долго не могла понять, как изменить фамилию - в профиле нельзя. В чат-боте я получила десять раз ответ «сформулируйте иначе свой вопрос». А потом нашла раздел «Мои документы», где нужно внести данные нового паспорта, и там же изменить фамилию.

Данные в личном кабинете налогоплательщика обновились автоматически, как только был готов ИНН (номер остался прежний, изменилась только фамилия).

Кстати

Обновить QR-код вакцинированного

Столкнулась с тем, что сертификат о вакцинации оформлен же на старую фамилию. Мы с супругом пошли на футбол в «Лужники», а там при входе проверяют QR-коды и паспорта (такое было условие, чтобы попасть на игру Россия-Хорватия).

- У вас разные фамилии, - говорит стюард.

Пришлось еще показать свидетельство о браке (его мне посоветовали носить с собой первое время, пока не изменены данные во всех базах), где указано о смене фамилии, и меня пропустили на футбол. Уже дома после обновлений данных на «Мос.ру» я смогла скачать обновленный QR-код вакцинированного.

Важно

Какие документы нужно заменить, в связи с изменением фамилии после вступления в брак:

- паспорт гражданина России — в течение 30 дней (госпошлина 300 рублей);

- полис ОМС — в течение 30 дней (госпошлину платить не нужно);

- документы на автомобиль — в течение 14 дней;

- водительское удостоверение — в течение 10 дней иначе положен штраф (такой же, как и за вождение без прав: от 5000 до 15000 рублей — статья 12.7 КоАП РФ);

- загранпаспорт – нет ограничений, однако за выдачу нового загранпаспорта уплачивается государственная пошлина в размере 2000 рублей – для паспортов старого образца или 5000 рублей – для паспортов нового образца;

- СНИЛС (номер сохраняется, но свидетельство нужно заменить);

- ИНН (номер не меняется, а само свидетельство можно заменить);

- персональные данные на работе (в трудовую книжку вносится запись о смене фамилии),

- банковские карты,

- персональные данные в страховой компании и других учреждениях, где важна персонализация (можно в момент очередного обращения, по предъявлению нового паспорта).

Документы, не требующие замены:

- свидетельство о праве собственности на недвижимость менять не нужно. Документ действителен при предъявлении паспорта и свидетельства о браке;

- документы о получении образования.