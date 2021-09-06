Детская поликлиника откроется в столичном районе Ховрино

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2022 году детская поликлиника на 320 посещений в смену появится в районе Ховрино на Зеленоградской улице.

«Сейчас возводим надземную часть здания», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, медицинское учреждение относится к первому уровню оказания амбулаторной медицинской помощи. При строительстве учитывается разделение поликлиник на два уровня. Медицинские учреждения первого уровня оказывают первичную доврачебную, врачебную и первичную специализированную медико-санитарную помощь.

Детская поликлиника возводится по новому стандарту оснащения поликлиник. Основные особенности - отдельные входы для детской и взрослой поликлиники, наличие «второго света», зон комфортного ожидания, понятная система навигации, импортное медицинское оборудование, доступность для инвалидов, пожилых людей и мам с детскими колясками.

По проекту также проведут благоустройство вокруг здания. Здесь появятся велопарковки, детская площадка, газон, кустарники и деревья.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В четырехэтажном здании поликлиники:

- на первом этаже разместятся вестибюль, включающий в себя гардероб для посетителей, зону ожидания, буфет, санузлы, зону приема анализов, медицинские кабинеты, фильтр-бокс, места для персонала;

- на втором и третьем этажах - холлы с зоной ожидания, медицинские кабинеты;

- на четвертом этаже - холл с зоной ожидания, медицинские кабинеты, кабинет ЛФК на 10 человек с раздевалками, администрация и служебные зоны.

«Основной задачей строительства новых поликлиник помимо оказания медицинской помощи является создание удобных и комфортных пространств для посетителей и медперсонала, соответствующих «Новому московскому стандарту поликлиник», - добавил Рафик Загрутдинов. - Сюда входят высокая доступность специалистов, современные технологии для диагностики и профилактики болезней, расширение «цифровых» возможностей».