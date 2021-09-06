Названы вокзалы в Москве, где пассажиры чаще всего забывают вещи

Чаще всего вещи забывают на Ленинградском вокзале столицы. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Курортное время обычно приносит много радости от путешествий, но и небольшие потери - за лето на вокзалах Москвы пассажиры забыли более 14 000 вещей.

- Вещи были найдены на девяти вокзальных комплексах Москвы с июня по август. Всего было обнаружено

14 400 личных вещей пассажиров, - прокомментировали в пресс-службе Московской железной дороги.

Самые забывчивые пассажиры на Ленинградском вокзале. По статистике забытых вещей они на первом месте. Этим летом здесь нашли почти 5 500 вещей. Среди забытых вещей:

- наушники и зарядные устройства,

- головные уборы,

- очки,

- детские раскраски,

- сумки и рюкзаки.

- Среди самых необычных находок: велосипед, коляска, картина, ящик с инструментами и две туи, - в пресс-службе Московской железной дороги.

Забывают вещи пассажиры не только в сезон отпусков. Сотрудники железных дорог постоянно находят забытые вещи. С начала года на московских вокзалах нашли более 30 000 забытых вещей.

Важно

Если потеряли вещи на вокзале: куда идти?

При утере личных вещей пассажиру нужно обратиться к работникам вокзала или к сотрудникам правоохранительных органов. Обычно найденные вещи относят в камеру хранения, там они хранятся 30 дней, после чего утилизируются. Если были утеряны документы (паспорт, удостоверения, билеты), то их нужно искать не в камере хранения забытых вещей, а в отделении полиции.