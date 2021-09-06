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Общество6 сентября 2021 12:45

Желтый валидатор и «Госуслуги Москвы»: как пополнить карту «Тройка» по-новому

Появился еще один удобный способ, чтобы положить деньги на транспортную карту
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
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Появился удобный способ положить деньги на транспортную карту

Появился удобный способ положить деньги на транспортную карту

Фото: Андрей АБРАМОВ

Москвичам предложили новый способ пополнения карты «Тройка» для оплаты проезда в общественном транспорте. Пополнить карту «Тройка» теперь можно через мобильное приложение «Госуслуги Москвы». Об этом рассказали в Департаменте информационных технологий Москвы.

- Теперь у москвичей появился еще один удобный способ, чтобы положить деньги на транспортную карту. Благодаря онлайн-оплате человек может заранее подготовиться к поездке и ему не придется тратить время, чтобы пополнить «Тройку» в кассе или билетном автомате, — рассказали в ведомстве.

Напомним, что приложение «Госуслуги Москвы» появилось в 2012 году. Москвичи в нем могут проверить график отключения воды, начислений за услуги ЖКХ, проверить наличие автомобильных штрафов, записаться на прием в центры «Мои документы». Приложением уже пользуются более 2,3 млн человек (москвичи в возрасте от 25 до 54 лет).

Конкретно

Как пополнить карту «Тройка» через «Госуслуги Москвы»:

- скачать мобильное приложение на телефон,

- нужно зарегистрироваться (приложение доступно только авторизованным пользователям) или войти в приложение через учетные записи на mos.ru, портале госуслуг или с помощью Сбер ID,

- в разделе «Услуги» указать номер карты «Тройка»,

- можно положить на счет сумму от 100 рублей (оплата через банковскую карту)

- для активации платежа нужно приложить «Тройку» к желтому валидатору на любой станции метро.

Где еще пополнить «Тройку»?

- в кассах и билетных автоматах Московского метрополитена,

- в киосках ГУП «Мосгортранс»,

- в жд-кассах пригородного сообщения,

- через кассы Аэроэкспресс.

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