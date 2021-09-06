Желтый валидатор и «Госуслуги Москвы»: как пополнить карту «Тройка» по-новому

Появился удобный способ положить деньги на транспортную карту
Фото: Андрей АБРАМОВ
Москвичам предложили новый способ пополнения карты «Тройка» для оплаты проезда в общественном транспорте. Пополнить карту «Тройка» теперь можно через мобильное приложение «Госуслуги Москвы». Об этом рассказали в Департаменте информационных технологий Москвы.
- Теперь у москвичей появился еще один удобный способ, чтобы положить деньги на транспортную карту. Благодаря онлайн-оплате человек может заранее подготовиться к поездке и ему не придется тратить время, чтобы пополнить «Тройку» в кассе или билетном автомате, — рассказали в ведомстве.
Напомним, что приложение «Госуслуги Москвы» появилось в 2012 году. Москвичи в нем могут проверить график отключения воды, начислений за услуги ЖКХ, проверить наличие автомобильных штрафов, записаться на прием в центры «Мои документы». Приложением уже пользуются более 2,3 млн человек (москвичи в возрасте от 25 до 54 лет).
Конкретно
- скачать мобильное приложение на телефон,
- нужно зарегистрироваться (приложение доступно только авторизованным пользователям) или войти в приложение через учетные записи на mos.ru, портале госуслуг или с помощью Сбер ID,
- в разделе «Услуги» указать номер карты «Тройка»,
- можно положить на счет сумму от 100 рублей (оплата через банковскую карту)
- для активации платежа нужно приложить «Тройку» к желтому валидатору на любой станции метро.
- в кассах и билетных автоматах Московского метрополитена,
- в киосках ГУП «Мосгортранс»,
- в жд-кассах пригородного сообщения,
- через кассы Аэроэкспресс.