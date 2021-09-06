Северо-Восточная хорда в Москве: Движение запустили на участке между Ярославским и Открытым шоссе

Северо-Восточная хорда является крупнейшей городской магистралью Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 6 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по участку Северо-Восточной хорды, связывающему Открытое и Ярославское шоссе, с транспортной развязкой на пересечении СВХ с проспектом Мира (Ярославским шоссе).

«Северо-Восточная хорда является крупнейшей городской магистралью, - сказал Сергей Собянин. - Она соединяет семь крупных городских магистралей и 15 улиц, проходит от Бусиновской развязки до Косинской развязки, до Некрасовки, от санкт-петербургской платной дороги до строящейся дороги на Казань. Сегодня открыты еще два участка, соединяющие Открытое шоссе и Ярославку. Еще остался внутри города один участок, соединяющий Дмитровку и Ярославку, который мы должны запустить в следующем году. И Северо-Восточная хорда будет готова».

По его словам, до 2023 года Северо-Восточная хорда соединится в районе Некрасовки со строящейся дорогой на Казань. «Но сама городская магистраль уже заработает в следующем году в полном объеме», - подчеркнул мэр.

ЧТО СДЕЛАЛИ

1. На новом участке Северо-Восточной хорды построили и реконструировали 3,7 километра дорог, в том числе:

- основной маршрут СВХ (3,1 км, по 3 полосы движения в каждом направлении);

- съезды на соседние улицы (276 м);

- Богородский путепровод (311 м);

- две железнодорожные эстакады на пересечении с Ярославским направлением МЖД (296 м).

Для пешеходов в районе станции МЦК «Белокаменная» открыли подземный переход. Вдоль дороги высадили 9,1 гектара газонов, 1 744 дерева (ива, клён, липа, рябина) и 9 535 кустарников (дерен, спирея, пузыреплодник).

До конца года планируют завершить установку 5,7 километра защитных экранов.

2. На транспортной развязке на пересечении Северо-Восточной хорды с проспектом Мира построили 8,7 километра дорог, включая несколько крупных эстакад:

- 6-полосную эстакаду длиной 1,1 километра для движения по основному маршруту СВХ над проспектом Мира и путями Ярославского направления МЖД;

- три поворотные эстакады для съездов с основной трассы СВХ на Ярославское шоссе в сторону области, с Ярославского шоссе на СВХ при движении в сторону центра и с проспекта Мира на СВХ в сторону Открытого шоссе.

Помимо этого, реконструировали дублёр Ярославского шоссе и расширили боковые проезды вдоль проспекта Мира с устройством переходно-скоростных полос.

Проезд Серебрякова от проспекта Мира до улицы Вильгельма Пика (935 м) расширили с 2 до 3 полос движения в каждом направлении.

Для защиты жилых кварталов от шума в районе станции МЦК «Ростокино» поставили защитные экраны длиной 77 метров.

До конца года планируют завершить реконструкцию 2 подземных пешеходных переходов возле д. 2, корп. 1 по Ярославскому шоссе и д. 222, стр. 1 по проспекту Мира, а также благоустройство с высадкой 7,1 гектара газонов, 32 деревьев и 524 кустарников.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Запуск Северо-Восточной хорды улучшит движение в половине районов города, на МКАДе, а также уменьшит трафик в центре Москвы.

Благодаря грамотному распределению транспортных потоков новый участок хорды с развязкой:

- разгрузит Ярославское шоссе, северо-восточный участок МКАДа и Енисейскую улицу;

- ускорит поездки по городу для более чем 350 тысяч жителей соседних районов Свиблово, Ярославский, Ростокино, Метрогородок и Богородское.

СПРАВКА «КП»

Новая городская магистраль Северо-Восточная хорда (СВХ) пройдет от трассы М-11 «Москва-Санкт-Петербург» до Косинской эстакады (развязки на пересечении МКАД с магистралью Вешняки-Люберцы) и далее за МКАД – до строящейся трассы М-12 «Москва-Нижний Новгород-Казань».

СВХ откроет подъезд к 12 ТПУ, 21 станции метро и МЦК, а также к платформам МЦД-1 и перспективного МЦД-3.

Общая длина основного маршрута СВХ - порядка 40 километров. Всего с учетом съездов и реконструкции соседних улиц построят порядка 120 километров дорог, 80 эстакад, мостов и тоннелей (длиной около 38 км) и 21 пешеходный переход.

Сейчас будущая хорда готова на 80%.

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