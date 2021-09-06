Сервис по продлению московских QR-кодов после ревакцинации будет запущен в Москве

После того, как жители Москвы столкнулись с трудностями продления цифровых сертификатов о вакцинации после повторной прививки, столичные власти решили запустить сервис по продлению московских QR-кодов в случае ревакцинации.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
После того, как жители Москвы столкнулись с трудностями продления цифровых сертификатов о вакцинации после повторной прививки, столичные власти решили запустить сервис по продлению московских QR-кодов в случае ревакцинации. Об этом сообщили в Оперштабе Москвы.
- Срок QR-кода после ревакцинации будет составлять один год. Код будет генерироваться в тот же день, по факту прививки однокомпонентной вакциной или первой дозой двухкомпонентной, - объяснили в Оперштабе Москвы.
QR-коды действительны в течение года после первой вакцинации. И пока нет ни одного кода с истекшим сроком.
Информационные системы Москвы будут осуществлять продление QR-кодов.
- Сервис по передаче данных по итогам ревакцинации из городской системы в федеральную отлажен, с прошлой недели обеспечена передача таких данных, - объяснили в Оперштабе Москвы.
В настоящее время система QR-кодов работает стабильно и корректно. Москвичи, которые ранее получили прививку, могут использовать QR-коды без ограничений.
- сразу же приходит в СМС (в случае, если человек оставлял номер телефона),
- становится доступен в электронной медицинской карте,
- получить его можно через специальный сервис на портале mos.ru.
Он используется при посещении мероприятий и учреждений (концерты, выставки, футбольные матчи).