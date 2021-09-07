В День города Москвы проезд по МЦК будет бесплатным

В День города проезд по МЦК будет бесплатным. Фото: Евгения ГУСЕВА

Москва готовится к празднованию Дня города. Правда, в этом году мероприятия будут достаточно скромные. Однако ждет москвичей и подарок - проезд по МЦК будет бесплатным.

- В День города, 11 сентября, проезд по МЦК для всех пассажиров будет бесплатным. Так вместе с РЖД мы решили отметить пятилетие Московского центрального кольца. Ежедневно в будни им пользуются более полумиллиона человек, - сообщил в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин.

Московское центральное кольцо открылось для пассажиров 10 сентября 2016 года. Только за год с момента запуска на МЦК совершено уже более 93 млн поездок. Ежедневно кольцом пользуются около 370 тысяч пассажиров. Совсем недавно на МЦК запустили новый двухэтажный поезд «Штадлер». Наиболее крупными станциями по пассажиропотоку считаются: Площадь Гагарина, Владыкино, Ботанический сад, Кутузовская, Лужники.

- Кольцу в этом году пять лет, и оно уже стало важной частью транспортной жизни Москвы, — отметил глава Дептранса Максим Ликсутов.

Пятилетие МЦК практически совпало с празднованием Дня города в этом году.

Ранее мэр города рассказал, как Москва отметит День города.

- В "Зарядье" пройдет концерт, на площадках города проходит фестиваль "Цветочный джем", где можно покушать, погулять, полюбоваться инсталляциями цветов, деревьев, дизайнерских проектов в области ландшафта, - рассказал в эфире телеканала "ТВЦ" Сергей Собянин.

Москву украсят флагами - они появятся вдоль мостов и дорог, на площадях. В оформлении города появятся слово «Москва» и цифра 874 - столько лет исполняется в этом году столице.

- Праздничный фейерверк будет, а больших концертов мы в городе пока не планируем, - сказал Сергей Собянин.