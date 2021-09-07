На севере столицы откроются пять новых поликлиник

Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Северного округа столицы в скором времени получат сразу пять новых поликлиник.

«Две - детско-взрослые и три - детские поликлиники откроются в 2022 году в районах Савеловский, Ховрино, Молжаниновский, Дмитровский и Войковский», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Медицинские учреждения возводятся по новому стандарту «Московский стандарт плюс». Основными особенностями этих зданий стали отдельные входы для детской и взрослой поликлиники, зоны комфортного ожидания, понятная система навигации, современное медицинское оборудование, доступность для инвалидов и мам с колясками.

КОНКРЕТНО

Здания построят по таким адресам:

- Детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену с постом скорой медицинской помощи на 2 машиноместа - район Молжаниновский, ул. Синявинская, вл. 13;

- Детская поликлиника на 320 посещений в смену - район Войковский, Головинское шоссе, д. 6А;

- Детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену с женской консультацией - район Дмитровский, Дмитровское шоссе, вл. 107 Г;

- Детская городская поликлиника на 320 посещений в смену - район Савеловский, ул. Вятская, вл. 37-39;

- Детская поликлиника на 320 посещений в смену - район Ховрино, ул. Зеленоградская, вл. 27, корп. 1.

ПЛАНЫ

В ближайшие три года в Москве откроются:

- 6 станций скорой помощи;

- 6 многопрофильных корпусов больниц. Сюда входят новая инфекционная больница №1, многопрофильный комплекс больницы святого Владимира, новый онкокорпус в МКНЦ имени Логинова, травматологоортопедический корпус ГКБ №31, корпус лучевой терапии ГКБ №57 имени Плетнева, неонатальный корпус ГКБ имени Виноградова;

- центры эндоскопии.

Всего до 2024 года в Москве планируется строительство более 1 миллиона квадратных метров различных медицинских зданий - от районных поликлиник до крупных многопрофильных больниц.