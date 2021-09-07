В Барвихе мужчина на электровелосипеде врезался в дерево и умер

Электровелосипед стал причиной гибели 34-летнего жителя Барвихи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагедия случилась в подмосковной Барвихе, на одной из аллей парка «Липовая роща» в элитном коттеджном поселке Раздоры. Вечером 34-летний Иван К.(имя изменено) решил покататься по парку на электровелосипеде и пропал. Несколько часов мужчина не выходил на связь. Его жена, Ирина К.*, сильно переживала и сообщила о пропаже мужа в полицию. Оперативники направились прочесывать парк, куда поехал кататься Иван. На одной из аллей рядом с деревом полицейские обнаружили его тело. В нескольких метрах от мужчины лежал его покореженный электровелосипед.

«Предварительно установлено, что во время поездки мужчина потерял управление и на полной скорости врезался в дерево. Удар был такой силы, что от полученных тяжелых травм мужчина скончался на месте. Прибывшие на место врачи скорой помощи уже ничем не могли помочь и только констатировали смерть 34-летнего Ивана К.* При осмотре на теле мужчины обнаружена серьезная черепно-мозговая травма», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося и устанавливает все детали произошедшего. Оперативники разыскивают свидетелей аварии, которые бы могли точнее рассказать о случившемся ДТП.

В разговоре с KP.ru, жена погибшего Ивана К. Ирина рассказала, что ее муж в темноте мог не заметить упавшее дерево, которое перегородило дорогу.

«Как такое могло произойти, я не представляю! Этот парк совсем недавно открыли, буквально неделю назад. Все должно было быть чисто и убрано. Ваня вечером кататься ушел, уже темно было. Сейчас полицейские предполагают, что он в темноте мог не увидеть упавшее дерево, которое перегородило дорожку. Он быстро ехал, не успел затормозить, врезался в него на полной скорости и разбился», - рассказала жена погибшего мужчины в разговоре с KP.RU.