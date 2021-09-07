Боевой СУ-27 «приземлился» на парковке и рассорил москвичей

Истребитель установили у ДК МАИ в районе Сокол. Фото: Иван МАКЕЕВ

В начале сентября у ДК МАИ, что примыкает к Московскому авиационному институт в районе Сокол, поставили самолет. Красавец СУ-27СМ — не макет и не стенд, а настоящая боевая машина. По понятным причинам выставлена она без боекомплекта.

По бортовому номеру можно найти снимки этого истребителя на тематический сайтах споттеров — фотографов, которые увлекаются авиацией. Еще в 2014 году он точно выполнял военные задачи. Базировался в Липецке. Очевидно, машину списали с баланса ВКС и передали в вуз авиаторов.

Жители поспорили из-за истребителя, который не дает ставить машины бесплатно Фото: Иван МАКЕЕВ

Только не все жители Сокола обрадовались новому экспонату. В районных сообществах в соцсетях не обошлось без ворчливых комментариев. Дескать истребитель забрал их бесплатные парковочные места. А ведь была у ДК масштабная зона, где можно было бросить свою «ласточку».

Другие жители позитивно приняли новинку.

— Тем, кто остался без парковки, сочувствую. Но это совсем не отменяет того, что лично мне самолет нравится гораздо больше стоянки, — написала местная жительница Елена.

Многие поддержали соседку. Среди учебных корпусов вуза немало моделей самолетов. Однако прохожим они недоступны. А здесь на радость детям и поклонникам авиации столь ценный экземпляр.

Красавец СУ-27СМ — не макет и не стенд, а настоящая боевая машина. По понятным причинам выставлена она без боекомплекта. Фото: Иван МАКЕЕВ

— Только бы убрать забор и мятые бумажки с пугалками «Ведется видеонаблюдение», — просят местные жители.

В отделе по связям с общественностью МАИ рассказали, что СУ-27СМ установлен бессрочно. Рядом с ним завершили комплексное благоустройство площади перед зданием главного учебного корпуса. Работы вели с начала лета.

— Раньше территория преимущественно использовалась под парковку, а теперь превратилась в место для проведения массовых и спортивных мероприятий. Установлены скамейки, на отдельном участке организована спортплощадка. Сделаны тематические разметки и подсветка, символизирующие взлетную полосу, ведущую в легендарный авиационный университет. Целостность образа создает установленная на площади реальная боевая модель самолета СУ-27СМ, — сообщили kp.ru в пресс-службе МАИ.

В Москву его привезли частично в разобранном виде и собрали на внутреннем дворе вуза. Фото: Елена Ускова

СПРАВКА «КП»

Тяжелый истребитель Су-27СМ это модернизированная версия самолета, которая впервые полетела в 2002 году. Его вооружение способно поразить авиабомбами объекты в море и на земле. Также несет ракеты «воздух-воздух». Применялся в ходе операции в Сирии. Относится к поколению 4+ — сейчас на смену ему приходят Су-57 пятого поколения. Цена одного самолета до 35 млн долларов.

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