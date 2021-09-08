Дело идет к развязке

Андрей Воробьёв поблагодарил строителей дороги и отметил важность объекта для региона. Фото: Антон ЧЕРНОВ

- Действующая дорога - совсем узкая, две полосы, но других проездов в соседнее Раменское нет, поэтому у нас тут вечные пробки, - рассказывает жительница Жуковского Наталья Ивлева.

Между Жуковским и Раменским - всего-то десяток километров. Но чтобы их преодолеть, в заторах иногда и по часу приходится стоять, и по полтора.

По улице Туполева в Жуковском регулярно ездит и много транзитного транспорта. Например, те же раменчане, чтобы добраться до Новорязанского шоссе, а дальше - в Москву. Получается, что это вроде и ближнее Подмосковье, но чтобы до столицы добраться, можно провести в дороге часа три.

Жители города попросили губернатора решить эту многолетнюю проблему. И в 2018-м была запущена большая реконструкция дороги на улице Туполева - в рамках президентского проекта «Безопасные качественные дороги».

ВОСЕМЬ ПОЛОС ВМЕСТО ДВУХ

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вчера проверил, как идут работы.

На объекте сейчас работают более 300 человек и полсотни единиц техники. Работа кипит. Идут по графику. Готовность на текущий момент - 50%. Полностью объект должны сдать в конце следующего, 2022 года.

Рабочие проводят реконструкцию участка общей длиной 2,7 километра. Начиная от транспортной развязки на пересечении ул. Туполева и Туполевского шоссе до моста через реку

Работы по реконструкции улицы Туполева завершат к концу 2022 года. Фото: Антон ЧЕРНОВ

Хрипань. Под площадью Громова пробит 700-метровый тоннель (по две полосы в каждую сторону), который возьмет на себя транзитный транспорт, проезжающий через Жуковский в Раменское и наоборот, из Раменского.

- Важная дорога. Здесь живут полмиллиона человек, идет большое развитие Раменского, Жуковского, - отметил Андрей Воробьёв, общаясь на объекте со строителями. - Хочу попросить вас ударно продолжать строительство для того, чтобы через год мы здесь встретились и открыли эту дорогу.

Раньше дорога была двухполосной, а после реконструкции здесь на разных участках появится от 4 до 8 полос.

БЕЗ СВЕТОФОРОВ, НО С ПЕРЕХОДАМИ

И еще одна важная деталь: новая дорога будет бессветофорной. По словам директора проекта компании АО «Стройтрансгаз» Петра Пономарева, на этом участке будут построены сразу пять надземных пешеходных переходов.

- Два уже построены - одним из них уже пользуются граждане, - сообщил строитель. - Также параллельно идет благоустройство прилегающих территорий. Ориентировочная дата открытия рабочего движения - декабрь 2022 года.

По обновленной Туполевке из Раменского в Жуковский можно будет добраться за 10 минут, а до Новорязанки - за 15 - 20.

По расчетам экспертов, после запуска дороги средняя скорость движения по ней вырастет до 70 км в час, а ежедневно здесь смогут проезжать до 50 тысяч автомобилей.

Проект реконструкции на ул. Туполева. Фото: Пресс-служба правительства МО

«ИЗМЕНЕНИЯ ПОЧУВСТВУЮТ 1 МЛН ЖИТЕЛЕЙ»

В нескольких километрах отсюда кипит еще одна большая дорожная стройка. Собственно, через Жуковский по той самой улице Туполева можно добраться до весьма востребованной федеральной трассы М5 «Урал». Вот только недалеко от Раменского есть на дороге одно узкое место, которое также тормозит трафик.

На 35-м километре М5 стоит старый двухполосный автомобильный мост, построенный еще в 1955 году. Место, где скапливаются автомобильные пробки. Теперь рядом с ним строят новый, на четыре полосы. Он, помимо всего прочего, выведет транзитные автомобили из поселков Октябрьский и Островцы. То есть и транзитным будет хорошо, и местным жителям.

- Участок небольшой, но при этом он насыщен различной инфраструктурой, здесь очень много жилых домов, коммуникационных сетей, движение большое, - объясняет начальник ФКУ «Центравтомагистраль» Игорь Астахов. - Сами посудите. В обычные дни интенсивность

движения на участке - 70 - 80 тысяч автомобилей в сутки, а дорога рассчитана на 40 тысяч. Дорога с таким потоком сейчас просто не справляется. Открыть движение по мосту и новому участку трассы в обход Октябрьского планируют уже в декабре нынешнего года. Это позволит разгрузить существующий участок в границах поселков Октябрьский и Островцы, увеличить пропускную способность, а также повысить уровень надежности и безопасности дорожного движения.

Второй этап этой стройки рассчитан до декабря 2023-го. За два с лишним года трасса «Урал» на территории Раменского городского округа будет расширена с четырех полос до 8 - 10.

Параллельно рабочие расширяют и участок М5 в районе Люберец, для удобства жителей откроют 6 пешеходных переходов.

Работы по расширению трассы М5 «Урал» позволят улучшить дорожную ситуацию на одном из самых востребованных направлений. Фото: Пресс-служба правительства МО

- Мы сейчас на трассе М5 стоим. Это федеральная дорога, здесь по выходным до 110 - 120 тысяч автомобилей в сутки проезжает, - рассказал Андрей Воробьёв журналистам. - Она сейчас реконструируется радикально. Генеральный подрядчик добросовестно работает. Мы сопровождаем этот проект, оказываем максимальную поддержку. Я очень надеюсь, что изменения почувствуют около 1 млн человек, жителей соседних округов Московской области.

КОНКРЕТНО

29 дорожных объектов строят и реконструируют сейчас в Подмосковье - путепроводы, дороги, мосты, развязки.

14 объектов будут запущены уже к концу текущего года. (В том числе реконструированный участок трасы М-1 «Беларусь», путепровод в Мытищах.)

Еще 12 - в течение 2022-го.

Позитивные перемены должны коснуться каждого

Андрей Воробьёв обсудил с активными жителями перемены в муниципалитетах.

Ожидания людей, их справедливые требования по улучшению качества жизни - это прямое руководство к действию для всех уровней власти. Об этом шла речь на встрече губернатора с неравнодушными жителями Люберец, Раменского, Бронниц, Дзержинского, Котельников и Жуковского. В разговоре приняли участие главы муниципалитетов, депутаты, общественные деятели и гражданские активисты.

- Я хотел попросить вас и дальше занимать активную позицию на своих территориях, - сказал губернатор. - Этим встречам я придаю большое значение. Общение позволяет узнать что-то новое, как правило, здесь озвучиваются самые насущные, тревожные вопросы. Часто говорю и еще раз повторю - самое дорогое, что может быть у людей, которые работают во власти, - это доверие. Давайте в режиме диалога обсудим актуальные вопросы.

Развитие кластера по производству медицинского оборудования в Люберцах, строительство новой поликлиники в Котельниках и автовокзала в Бронницах, установка спортплощадок в детских садах Раменского, капремонт комплексного центра социального обслуживания и реабилитации в Дзержинском. За два часа участники встречи коснулись самых разных тем. Впрочем, разговор шел не только «о хлебе насущном». Летчик-испытатель, Герой России Павел Власов предложил открыть в Жуковском музей экспериментальной авиации.

- Жуковский расцветает, - отметил Павел Николаевич.- Но надо помнить, что это город людей, не просто влюбленных в небо, это город истории авиации. Я пришел в испытательную отрасль более 40 лет назад и был знаком с огромным количеством ветеранов, людей, которые совершали великие дела. Но от памяти о них мало чего остается, к сожалению. Нам нужно иметь возможность оглядываться в историю. Экспонатов, кстати говоря, очень много. Мы бы наполнили экспозиции, и можно было бы проводить экскурсии, делать тематические выставки.

Губернатор инициативу поддержал, но подчеркнул, что окончательное слово - за жуковчанами.

- Я не против, - сказал Андрей Воробьёв. - Если это будет интересно людям, давайте думать. Мы с вами самолет ставили - символ нашего летного города. Давайте двигаться дальше. Если такой запрос есть у жителей, если музей авиатехники будет востребован, я готов в этом участвовать.

Не обошлось и без вопроса о строительстве новых социальных объектов. Он неизменно актуален для быстрорастущих и динамично развивающихся муниципалитетов.

- Город Котельники интенсивно застраивается, и население растет, - отметила участница встречи Анна Пахомова. - В микрорайоне Белая Дача у нас будет вводиться 5 новых жилых комплексов, а это несколько высоток. Школа, которая есть там, работает в две смены. У нас была запланирована стройка нового образовательного комплекса на 2019 год. Но сроки передвинули на 2024-й. Мы просто не выживем. Если возможно, давайте передвинем сроки на 2022 год.

Каждое обращение «взято на карандаш». Из просьб и пожеланий жителей будет составлен четкий план работы на ближайшее время.

- На протяжении июля - августа мы собирали предложения с территорий, чтобы включить их в народную программу. По многим вопросам уже есть конкретные решения, - отметил министр правительства Московской области Роман Терюшков. - Вообще за последние 5 - 6 лет на территории Московской области произошли заметные перемены. Их видят наши жители. С каждым днем возрастает запрос на качество жизни, культуры, спорта, образования. Появляются новые воспитательно-образовательные комплексы, дома культуры, детские сады, поликлиники и больницы, строятся дороги, путепроводы и мосты. С каждым годом уделяем больше внимания комфортному проживанию на территории региона.Общение позволяет узнать что-то новое, как правило, здесь озвучиваются самые насущные, тревожные вопросы.