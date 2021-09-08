Новый пешеходный маршрут открылся в центре Москвы

Чтобы пешеходам стало удобнее, тротуары расширили в среднем на 75 сантиметров. Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Ещё одним комфортным прогулочным местом в столице стало больше. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы завершили основные работы по комплексному благоустройству Дмитровского переулка. Напомним, этот отрезок длиной 250 метров проходит параллельно Столешникову переулку и связывает улицы Большая Дмитровка и Петровка.

- Специалисты убрали в кабельную канализацию воздушные провода и проложили дополнительный участок водосточной сети, - сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы. - Кроме того, поставили 7 новых дождеприемных решеток.

Чтобы пешеходам стало удобнее, тротуары расширили в среднем на 75 сантиметров. Это удалось сделать благодаря оптимизации ширины проезжей части. От дороги тротуары отделили бордюрным камнем и замостили.

ЧТО ЕЩЁ СДЕЛАЛИ

Во время благоустройства в Дмитровском переулке:

- обновили дорожное покрытие;

- обустроили дополнительные парковочные места, в их числе три - для инвалидов;

- открыли 5 велопарковок;

- заменили подвесное освещение стилизованными под старину фонарями;

- поставили удобные скамейки, 2 навигационные стелы и урны.