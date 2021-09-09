В Москве ищут мужчину, который гуляет по городу с автоматом Калашникова

Сейчас мужчину, устроившего переполох, ищет полиция.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В одиннадцатым часу утра четверга, 9 сентября, очевидцы завалили звонками столичную службу спасения. Все как один рассказывали про странного мужчину, который на улице Короленко, что в районе Сокольники, разгуливает по улице с автоматом Калашникова в руках. Кто-то из очевидцев даже осмелился сделать фото потенциально опасного пешехода.
- По словам заявителей, у мужчины в руках предмет похожий на автомат Калашникова. Настоящее это оружие, муляж или игрушка из детского магазина, пока не установлено, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе УМВД РФ по Москве.
Настоящее оружие или игрушечное, выясняет полиция. Фото: Baza
Сейчас мужчину, устроившего переполох, ищет полиция.
- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили «КП» в главке столичного МВД.
Сообщений о стрельбе в районе места происшествия не поступало.