В Москве ищут мужчину, который гуляет по городу с автоматом Калашникова

Сейчас мужчину, устроившего переполох, ищет полиция. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одиннадцатым часу утра четверга, 9 сентября, очевидцы завалили звонками столичную службу спасения. Все как один рассказывали про странного мужчину, который на улице Короленко, что в районе Сокольники, разгуливает по улице с автоматом Калашникова в руках. Кто-то из очевидцев даже осмелился сделать фото потенциально опасного пешехода.

- По словам заявителей, у мужчины в руках предмет похожий на автомат Калашникова. Настоящее это оружие, муляж или игрушка из детского магазина, пока не установлено, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Настоящее оружие или игрушечное, выясняет полиция. Фото: Baza

Сейчас мужчину, устроившего переполох, ищет полиция.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили «КП» в главке столичного МВД.

Сообщений о стрельбе в районе места происшествия не поступало.