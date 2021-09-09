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Происшествия9 сентября 2021 11:52

В Москве ищут мужчину, который гуляет по городу с автоматом Калашникова

Настоящее оружие или игрушечное, выясняет полиция
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
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Сейчас мужчину, устроившего переполох, ищет полиция.

Сейчас мужчину, устроившего переполох, ищет полиция.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одиннадцатым часу утра четверга, 9 сентября, очевидцы завалили звонками столичную службу спасения. Все как один рассказывали про странного мужчину, который на улице Короленко, что в районе Сокольники, разгуливает по улице с автоматом Калашникова в руках. Кто-то из очевидцев даже осмелился сделать фото потенциально опасного пешехода.

- По словам заявителей, у мужчины в руках предмет похожий на автомат Калашникова. Настоящее это оружие, муляж или игрушка из детского магазина, пока не установлено, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе УМВД РФ по Москве.

Настоящее оружие или игрушечное, выясняет полиция. Фото: Baza

Настоящее оружие или игрушечное, выясняет полиция. Фото: Baza

Сейчас мужчину, устроившего переполох, ищет полиция.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили «КП» в главке столичного МВД.

Сообщений о стрельбе в районе места происшествия не поступало.

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