Лишенный прав блогер Гусейн Гасанов вновь попался полиции в Москве

Претензии к Гасанову очевидны Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Гусейн Гасанов продолжать пополнять многомиллионную аудиторию своего инстаблога. А заодно и коллекцию штрафов от ГИБДД. 9 сентября в центре Москвы полиция остановила красный Rolls-Royce. Премиальная тачка гоняла по Фрунзенской набережной, но при повороте на Зубовский бульвар инспектор взмахнул жезлом.

Утверждать, что за рулем был Гасанов мы не можем. Но за пару минут до остановки он опубликовал в своем инстаграм сториз, как кто-то управляет этой машиной — съемка велась от груди оператора, на руле только одна рука.

Возможно, среди подписчиков блогера есть представители Госавтоинспекции. Они могли посмотреть видео и остановить машину. Этот момент засняли очевидцы.

Претензии к Гасанову очевидны. Летом он катался на своей Lamborghini Urus, а когда его остановили сотрудники дорожной полиции, отказался от медосвидетельствования на алкоголь и наркотики.По суду его лишили водительских прав на полтора года. Если же Гусейн действительно сейчас был за рулем Rolls-Royce, то ему светит новое дело по части 2 статьи 12.7 КоАП. «Лишенника», который попадается за рулем, наказывают штрафом в 30 тысяч рублей или назначают до 15 суток административного ареста.

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