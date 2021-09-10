Электронное голосование уже выбрали 1 500 000 москвичей

Москвичи, которые проголосуют онлайн на выборах, смогут принять участие в розыгрыше по акции #ВыбираемВместе программы «Миллион призов». Фото: Агентство городских новостей «Москва»

Выборы в Государственную Думу пройдут в столице, как и во всей стране, с 17 по 19 сентября 2021 года. А до окончания регистрации на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) остается всего несколько дней. Напомним, зарегистрироваться можно до 14 сентября. На сегодня эту процедуру прошли уже 1,5 миллиона москвичей. Среди них - мэр Москвы Сергей Собянин. Все это доказывает, что система ДЭГ заслужила доверие большого количества жителей и руководства города.

«В противоположность бумажному бюллетеню дистанционное электронное голосование - способ относительно новый, - написал Сергей Собянин в своем блоге (www.sobyanin.ru). - Но при этом более быстрый, удобный и надежный. Нужно просто сделать два-три клика, не выходя из дома».

Для участия достаточно авторизоваться в личном кабинете на mos.ru и перейти по ссылке. Сделать это также можно через приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».

В выигрыше по-любому

«Для участников «Миллиона призов» предприниматели нашли возможность выделить еще одну квартиру, - сообщил председатель Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Платонов. - Таким образом, среди участников онлайн-голосования в Москве будут разыграны 21 квартира и 100 автомобилей».

Выигранные баллы можно будет потратить у партнеров программы - это магазины, аптеки, рестораны и др. Или отправить приз на благотворительность. Кстати, не стоит забывать и о социальной составляющей программы, которая стимулирует спрос, помогает и бизнесу, и москвичам.

Причины разные, решение - одно

У желающих проголосовать дистанционно может быть для этого несколько причин. Назовем самые важные:

• москвичи полюбили пользоваться сервисами и услугами, не выходя из дома. К тому же для людей старшего поколения в пандемию лучше голосовать по интернету для защиты от ковида;

• многие хотят обезопасить себя от заражения вирусами, поэтому ДЭГ приходит на помощь;

• жителям большого города жалко свой выходной. Согласитесь, не хочется идти на избирательный участок, если мечтаешь просто отдохнуть. Но и гражданскую позицию тоже в карман не положишь, и тут онлайн-голосование спасает ситуацию;

• молодежь легко справляется с делами с помощью гаджетов. К этому приучила цифровизация. А если нет возможности получить сервис в интернете, то это по меньшей мере странно.

Для каждого лучшим решением в день выборов становится электронное голосование. По мнению экспертов, система привлечет также людей с хроническими болезнями, поскольку ДЭГ обеспечит их безопасность.

«Москвичи на предстоящих выборах будут охотно использовать возможность отдать свои голоса онлайн, - считает политолог Арсений Капустин. - ДЭГ применяется на выборах с 2019 года и имеет собственную платформу и законодательную базу. В текущем году Москва снова сможет использовать для голосования свою платформу, и таким образом москвичи будут голосовать через портал mos.ru».

Цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А если ошибка?

Среди скептиков бытует мнение, будто за честностью дистанционного голосования невозможно проследить. Но в реальности наблюдателем за ДЭГ может стать любой желающий и в любой точке мира.

В столице уже более 15 тысяч человек записались в Корпус наблюдателей на более чем 3600 московских участках. Это позволяет «закрыть» наблюдателями все избирательные участки в столице, а также составить резерв людей.

«Наблюдатель - это не просто пунктир или галочка, - рассказала Елена Кудряшова, участник столичного Корпуса наблюдателей. - Мы обеспечиваем прозрачные выборы. Это слаженная работа многих людей. Из новшеств - осенью у нас появится свое приложение «Мобильный наблюдатель», которое сделает работу еще более продуктивной».

Кстати, это ответ и тем, кто не доверяет традиционному голосованию, поскольку им занимаются только люди. А при электронном голосовании ошибки в подсчете голосов отловит безопасная и современная система.

В итоге ДЭГ повышает открытость и прозрачность выборов. Все электронные бюллетени зашифрованы и хранятся в блокчейн-сети, у которой нет единого сервера. Попытка изменить данные станет сразу заметна всем. Cистема блокчейн - фактически это база данных из разных блоков (с английского переводится как «цепочка блоков». - Ред.). Каждый новый блок всегда идет за блоком с предыдущим номером. Поэтому записанную сюда информацию нельзя стереть или исправить без подтверждения большинства ее участников.

Как только в блокчейн попадет зашифрованный обезличенный бюллетень, система записывает уникальный код блока, в котором он спрятан. После голосования система формирует ключ для расшифровки бюллетеней и подсчета отданных за кандидатов голосов. То есть человек вряд ли сможет повлиять на эту процедуру и на сами выборы.

Еще факт - цепочку блокчейна практически невозможно взломать. Электронные голоса считают прямо в ней. При этом любой желающий сможет следить за выборами с помощью подключения к системе через интернет.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

«Это неизбежный процесс»

Электронное голосование становится мировой тенденцией. По мнению экспертов, с каждым годом в мире будет расти число стран, которые частично или полностью перейдут на онлайн-формат проведения выборов любого уровня.

«Электронный механизм безопаснее традиционного голосования и будет все более и более популярным в будущем, - уверен адвокат Дмитрий Аграновский. - Внедрение в наш быт разных электронных новшеств - это неизбежный процесс. Даже его противники будут вынуждены к нему адаптироваться. Ну и, кроме того, электронное голосование несравненно более демократично и прозрачно, чем, например, голосование в США по почте».

Просто порвем шаблоны

Своими мыслями об онлайн-голосовании поделились некоторые российские знаменитости. Вот что они думают:

Валерия, певица

- Я с интересом и положительно отношусь к этой идее. Новая, непривычная пока форма, она вне рамок устоявшегося шаблона, как принято было воспринимать подобные вещи прежде. Я имею в виду общественные голосования, выборы, референдумы и т. д. Но, учитывая пандемию и все обстоятельства, в том числе технологические новшества и эволюции, значительно изменившие уклад жизни и многие прежние представления о нормальности, могу сказать, что электронное голосование как форма, безусловно, упрощает задачу людям выразить свое мнение, участвовать в общественной жизни и политических процессах, оставаясь при этом в безопасности.

Константин БОГОМОЛОВ, театральный режиссер, поэт, актер, художественный руководитель Театра на Малой Бронной:

- Я зарегистрировался и буду голосовать дистанционно. Хотя буду в Москве. Но я репетирую с утра до позднего вечера, плюс живу сейчас за городом, а мой участок в Москве - поэтому мне удобнее голосовать дистанционно. Тем более что процедура очень простая, надежная и удобная.

Светлана ЖУРОВА, конькобежка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира:

- Я сама в прошлом году воспользовалась электронным голосованием на выборах губернатора. Из-за работы у меня не было возможности быть в Ленинградской области, где я прописана. Поэтому я голосовала в Москве. Для этого был открыт специальный электронный избирательный участок. Такие формы созданы для удобства людей.