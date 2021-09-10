Помогая лесам расти!

11 сентября все желающие смогут принять участие в традиционной экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево»

В середине сентября в Подмосковье сажают новые леса! Это уже традиция. Конечно, работа по сохранению и восстановлению лесов ведется круглый год, но именно в сентябре сажать деревья помогают десятки тысяч обычных граждан - в одиночку, большими семьями, компаниями друзей. Приглашают всех желающих!

В этом году масштабная экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево» проводится в Московской области 11 сентября, в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес!».

Традиция, напомним, появилась в 2013 году по инициативе губернатора Андрея Воробьёва. Тогда область столкнулась с проблемой гибели больших лесных массивов из-за расплодившегося жука-короеда. Чтобы остановить распространение вредителя, приходилось делать санитарные вырубки. Затем на этих территориях нужно было высаживать новые деревья, чтобы восстановить леса. С этим начали помогать местные жители.

- Первоначально миссией было восстановить лес после эпидемии короеда, - вспоминает губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. - Ее мы выполнили - с 2013 года посадили больше 10,5 млн деревьев. И теперь основное внимание сосредотачиваем на зеленых зонах, парках и скверах в городах, в том числе на зеленых уголках внутри кварталов и между домами. Чтобы они не застраивались торговыми объектами, мы приняли специальный мораторий. Наша задача - благоустроить их и сделать так, чтобы там было больше зелени.

В этом году акция «Наш лес» будет проводиться на 28 площадках лесного фонда (175,6 тыс. сеянцев будут посажены на общей площади в 43,9 га) и 667 участках на землях муниципалитетов (126 га, 52,3 тыс. деревьев и кустарников).

- На лесных площадках мы традиционно высаживаем сеянцы сосны, ели, дуба, - рассказал зампред Правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин. - На муниципальных площадках будут высаживаться саженцы каштанов, кленов, рябин, кустов сирени и жасмина, а также фруктовых деревьев - яблони, вишни, груши.

По словам председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Елены Казимир, центральной площадкой акции станет участок на территории Дмитровского лесничества городского округа Мытищи, неподалеку ЖК Шолохово.

Важная деталь: все необходимое для посадки деревьев - не только сами сеянцы и саженцы, но и перчатки, ведра, лопаты и мечи Колесова (это такие специальные лопаты для посадки леса) - вам выдадут на месте. При этом на каждой площадке будут специалисты, которые готовы рассказать и показать новичкам, как правильно сажать деревья.

Все, что требуется от участников заранее - подобрать одежду по погоде и не забыть про резиновые сапоги.

Подобрать площадку, удобную для вас географически, можно на интерактивной карте геопортала rgis.mosreg.ru. (Раздел Карты, далее группа «Комитет лесного хозяйства», затем - «Сохраним лес 2021).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сделай фото - получи призы

Одна из традиционных фишек акции «Наш Лес» - фотоконкурс с призами, который проводит Комитет лесного хозяйства Московской области (КЛХ МО). В нем могут принять участие все желающие, посадившие свое дерево на площадках акции. Условия максимально просты и доступны:

1. Сделайте фотографию во время посадки деревьев на любой площадке Акции.

2. Разместите снимок до 20 сентября на своей личной страничке в соцсети Instagram с хештегом #НАШЛЕС2021. (Только не забудьте, что на время проведения конкурса аккаунт должен быть открытым, иначе члены оргкомитета просто не увидят ваше фото).

3. Для участия в конкурсе вы должны быть подписаны в Instagram на аккаунты @mosoblkomles (страница КЛХ МО) и @elena.kazimir.official (страница руководителя КЛХ МО).

4. И не забудьте в комментарии под снимком для фотоконкурса указать, на какой площадке вы участвовали в акции и посадили свое дерево.

Пять победителей будут определены 23 сентября 2021 года через специальную программу - рандомным способом.