Осень спорту не помеха: в Москве открыли крытый вейк-спот со скалодромом

Заниматься в комплексе можно с любым уровнем подготовки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Фанатам вейка с наступлением холодов придется попрощаться с любимыми катаниями до нового летнего сезона. Или перейти в крытый вейк-спот, который на днях открыли на юго-востоке Москвы. «КП» посмотрела новую спортивную площадку Sportstation.

Вейкпарк: поехать получиться у каждого

Большое здание для вейк-спота нашлось на территории бывшего шарикоподшипникового завода. Место известно по киностудии «Амедиа», которая обосновалась тут лет 15 назад. Это здесь снимали сериал «Моя прекрасная няня».

Не исключено, что 70-метровый бассейн для вейка может в будущем попасть в сериальный сюжет. Пока же тренироваться сюда приходят любители покататься на доске.

Заниматься в комплексе можно с любым уровнем подготовки. Освоить вейк помогут высококвалифицированные тренеры, а профессионалам будет интересно освоить вейк-фигуры, которые регулярно будут обновляться, чтобы спортсмены не заскучали и получали разнообразный опыт от тренировок.

- Мы обучаем детей и взрослых. Это не сложно, поехать получиться у каждого, не смотря на физическую форму, вес. Не нужно бояться. Детская школа вейксерфинга и вейкбординга принимает ребят от 6 лет. Одновременно может кататься четыре человека, - говорит Николай Фролов, тренер вейкпарка.

Большое здание для вейк-спота нашлось на территории бывшего шарикоподшипникового завода Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Но падать в воду больно.

- Вода в бассейне намного мягче, чем в водохранилище. Поэтому и нет того травматизма, как на открытой воде. К тому же в бассейне вода значительно чище.

Одна половина бассейна отдана под вейк, а вторая – для свободного плавания (три дорожки). Вейкпарк готов принимать городские, федеральные и международные соревнования. Первые пройдут уже 11-12 сентября (вход для гостей бесплатный).

Освоить вейк помогут высококвалифицированные тренеры, а профессионалам будет интересно освоить вейк-фигуры Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скалодром: для новичков и профи

Сюда дорога, как профессионалам, так и любителям активных развлечений. Для занятия нужна футболка и удобные штаны. На месте выдадут скальные туфли и вперед. В интернете полно видео, чтобы понять особенности скалодрома. Кажется, что взобраться по стене, держась за разноцветные зацепки, нереально.

В здании под одной крышей объединили водные виды спорта, а также фитнес-клуб и залы с батутами Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Нужна ли какая-то спецподготовка?

- Нет, - говорит тренер Максим Машков. – Если вы, конечно, ходите в спортзал, отжимаетесь, качаете пресс, приседаете, то однозначно облегчит вашу первую тренировку. Но с каждым занятием будет легче и легче.

- Сколько длится тренировка?

- Как правило, 1,5 часа. Начинать нужно с первого уровня. Бояться не нужно, есть страховка, для рук есть магнезия.

Выбираем скальные туфли. Тренер говорит, что пальцы нужно поджать – это нормально, так как в комфортном размере будет сложнее «подняться на гору». Получаю страховочные ремни – крепятся на ногах и талии.

- Все готово. Вперед! - говорит Максим Машков.

Первая трасса легкая - зацепки расположены на комфортном расстоянии, к ним легко дотянуться. За пару минут оказалась вверху.

- А как назад?

- Подтягивай ноги, я буду тянуть вниз, - говорит тренер.

С каждой попыткой уходит напряжение, постепенно устают руки, напрягаются ноги. Но и появляется азарт – хочется покорить более сложные трассы. Особенно, когда видишь профессионалов, которые взбираются на 12-метровые трассы, да еще и под углом.

- У нас есть 3D-трассы – они высокой сложности, а еще мунборд, где угол наклона 20-40 градусов – сюда приходят тренироваться продвинутые ребята, которые собираются в горы, - говорит Максим Машков.

- Занятия на скалодроме могут заменить фитнес-зал?

- Вполне. Ведь во время тренировки работают все мышцы: нагрузка на ноги, руки, пресс. Сжигается много калорий, прокачивается сила корпуса.

Отдельно есть детский скалодром, где могут заниматься дети от 6 лет. Как правило, занятия проходят в группах. Для детей зацепки выполнены в виде обезьянок. Трассы там высотой около 9 метров, есть полоса препятствий.

Для занятия нужна футболка и удобные штаны. На месте выдадут скальные туфли и вперед Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати

Что еще в комплексе Sportstation?

- фитнес-клуб,

- зал с батутами,

- массажный кабинет,

- сауна и хамам,

- коворкинг,

- лофт для мероприятий до 600 человек,

- кафе,

- собственная парковка.

Где: ул. Новоостаповская, д. 5, стр. 2. Станция метро «Дубровка».

Когда: ежедневно с 7.00 до 23.00.

Стоимость: вейк – 2500 рублей (разовое посещение), аренда снаряжения – 500 рублей; скалодром для взрослых – 550-850 рублей (разовое посещение, цена в зависимости от времени посещения), для детей- 450-550 рублей, услуга страхующего – 1000 рублей, аренда снаряжения – 500 рублей.