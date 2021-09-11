На острове Балчуг в центре Москвы открылся новый пешеходный маршрут

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Рядом с отреставрированным ко Дню города историческим зданием ГЭС-2 (подробнее об этом) появилась пешеходная зона, связывающая Храм Христа Спасителя с Якиманкой. С Патриаршего моста можно спуститься на Болотную набережную и посидеть около воды.

«Большое пространство сделали на острове Балчуг от Дома музыки и до Дома культуры ГЭС-2, - сказал сегодня, 11 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра обновлённых набережных Балчуга. - Сейчас от Дома музыки до ГЭС-2 все вокруг благоустроено. Можно гулять теперь не только вдоль «Зарядья» и Кремлевский набережной, но и с этой стороны».

ЧТО СДЕЛАЛИ

Комплексное благоустройство острова Балчуг охватило Репинский сквер, Софийскую, Раушскую, Садовническую, Космодамианскую набережные и соседние с ними Садовническую улицу, 1-й и 2-й Раушские, Фалеевский, Комиссариатский и Садовнический переулки.

Пространство разделили на историческое и современное. Некоторые из новых фонарей Балчуга сделали в стиле минимализма. Другие напоминают старинные газовые фонари. Парапеты набережных украсили с помощью специальной подсветки.

Для отдыха и прогулок в этом районе полностью обновили Репинский сквер - просторное зелёное пространство Балчуга, созданное к 800-летию Москвы в 1948 году. Во время благоустройства максимально сохранили старые деревья. А этой осенью высадят ещё и новые - по архивным планам. А фонари, скамейки и урны в сквере оформили в стиле конца 40-х годов.

КОНКРЕТНО

Всего на Балчуге поставили:

- более 1,1 тысячи лавочек, вазонов, урн;

- 27 стел навигации;

- 806 опор освещения;

- 913 парапетных светильников;

- 32 камеры видеонаблюдения;

- 19 светофоров.

Кроме того, отремонтировали фасады семи зданий.

Осенью планируют высадить порядка 600 новых деревьев и 11 418 кустарников.

ЦИФРЫ

В 2021 году в столице благоустроят более 5 тысяч мест отдыха общей площадью свыше 6,6 тысячи гектаров. Среди них:

- 21 улицу и набережную;

- 118 парков и знаковых площадок;

- 29 участков транспортной инфраструктуры (подходы к станциям метро и МЦК, железнодорожным платформам МЦД, промышленным предприятиям, реконструкция дорог для создания новых маршрутов наземного транспорта);

- 36 кварталов, обновляемых по программе «От дома до дома»;

- свыше 3,5 тысячи дворов;

- 400 школьных дворов и др.

В этом списке, например, не только набережные острова Балчуг напротив Кремля, но и два пойменных участка реки Чермянки (правый приток реки Яузы) от проезда Дежнева до улицы Молодцова (вдоль Юрловского проезда) и от улицы Мусоргского до проезда Дежнева (вдоль улицы Мусорского), Ленинский проспект (от улицы Кравченко до МКАД), улица Красная Пресня и парк Декабрьского восстания, Звенигородское шоссе до ТТК.