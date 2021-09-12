Погода в Москве 12 – 25 сентября 2021: Синоптики предупреждают о резком похолодании

До конца следующей недели нового потепления в прогнозах точно не видно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У москвичей есть еще полтора дня, чтобы наладиться теплой погодой – воскресенье и понедельник, 12 – 13 сентября 2021 года. В воскресенье сентябрьское солнце нагреет воздух до +23 градусов, в понедельник даже до +24. И это на 5 – 6 градусов теплее, чем положено по климатическим нормам для середины сентября, напоминают в Московском метеобюро.

Но на этом, похоже, все, судя по прогнозам синоптиков о погоде в Москве на 12 – 15 сентября.

Во вторник, 14 сентября, резко похолодает. На десять градусов сразу по сравнению с понедельником – а это очень ощутимая разница! Днем уже не выше +11...+13 градусов, пасмурно, засвистит пронизывающий ветер с порывами до 18 метров в секунду. Скорее всего, обойдется без дождя, уже хорошо.

И дальше до конца недели Гидрометцентр России обещает типичную осеннюю погоду, такую, знаете, для непродуваемых курток, теплых шарфов, чая с имбирем и сезонной хандры. В среду днем в лучшем случае +12 градусов, в четверг погуманнее, +15, оба дня будут облачными, но сухими.

В пятницу, 17 сентября, +14...+16 градусов, возможен небольшой дождь. В субботу, 18 сентября, всего +19...+14, серо и сыро.

По ночам пока без заморозков, так как плотный слой облаков, словно одеяло, будет защищать землю от выхолаживания. Самой зябкой на предстоящей неделе будет ночь на пятницу, в Подмосковье воздух остынет до +2 градусов. В остальные ночи +4...+5 градусов.

Согласитесь, есть некоторое разочарование, да? Осень 2021 началась с холодов (температура первой декады сентября в Москве на 2 градуса ниже, чем обычно). Ждали бабьего лета – а оно, получается, всего на пару дней пришло! Вернется ли?

Увы – метеорологи пессимистичны:

- До конца следующей недели нового потепления в прогнозах точно не видно. А после 21 сентября, дня осеннего равноденствия, наступит астрономическая осень, когда и атмосферные процессы в Северном полушарии становятся другими, и световой день, за который солнце успело бы прогреть воздух, заметно короче. И на полноценное бабье лето в это время рассчитывать уже совсем сложно. По классике, оно случается между 14 и 21 сентября, но как раз в эти дни наступит похолодание, - делится с kp.ru главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Метеорологи центра “Фобос” заглядывают чуть дальше – и расстраивают еще больше: по их расчетам, между 19 и 25 сентября дневная температура в столице будет в районе +8...+13 градусов. Так что бабье лето если и вернется в принципе, то с большим опозданием, с самых последних числах сентября.