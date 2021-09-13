ЗаФиксируй правила дорожной безопасности

«Фиксики» будут учить детей и правилам дорожного движения

Для многих российских детишек мультсериал «Фиксики» уже давно стал чем-то вроде дополнительного образования. Увлекательные приключения крохотных человечков, живущих в доме обычного мальчика по имени Дим Димыч, учат маленьких зрителей всяким хорошим штукам. Полезные познания об окружающем мире и правилах поведения передаются через красочные, интересные мультики. А теперь «Фиксики» будут учить детей и правилам дорожного движения. Причем на примере современного и мегапопулярного вида транспорта - гироскутера!

ПЕРВЫЕ ЗРИТЕЛИ

Премьера новой серии «Фиксиков» состоялась вчера в одном из залов «Крокус Сити Холла» в Красногорске.

Она называется «Гироскутер». И, как выяснилось, стала результатом сотрудничества ГИБДД Московской области, Правительства Московской области и группы компаний «Рики», которая уже более десяти лет рисует истории про «Фиксиков».

На первый показ, естественно, пригласили не только взрослых, которые реализовали этот проект, но и зрителей - детей из разных подмосковных школ. Так что первыми зрителями стали около сорока мальчишек и девчонок.

- Госавтоинспекция занимается не только выявлением и пресечением правонарушений на дорогах, но и пропагандой безопасности дорожного движения. В том числе у детей, - напомнил Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Подмосковья Виктор Кузнецов. - В игровой форме дети всегда хорошо воспринимают материал, и я уверен, что посмотрев мультфильм, уровень дорожной аварийности у нас будет еще меньше.

- Виктор Владимирович Кузнецов пришел с идеей и сказал, что нужно донести информацию до детей быть аккуратнее с новомодными средствами передвижения. Ребята любят на них кататься, но большинство не знают или не задумываются о безопасности, - сказала министр Правительства Московской области по информполитикеАнастасия Звягина. - Мы решили обратиться к создателям мультика, потому что это эффективное восприятие информации, с детьми говорят на одном языке. Надеемся, ребятам понравится и они почерпнут из него все нужное.

ДЕТИ УЧАТ РОДИТЕЛЕЙ

Гендиректор группы компаний «Рики», правообладатель «Фиксиков» Марк Завадский отметил, что производители мультика очень рады быть частью этого большого образовательного проекта.

- Детская анимация с одной стороны кажется в чем-то легкомысленным занятием, но на самом деле это очень большая ответственность. Мы ведь делаем мультики в том числе и для наших детей. Моему ребенку четыре с половиной года. И он как раз начинает интересоваться всякими гироскутерами. Поэтому очень здорово, что такие проекты появляются. Из почти двадцатилетнего опыта нашей компании мы видим, что дети, которые смотрят наши мультики, не только сами учатся каким-то вопросам безопасности, но и родителей своих этому учат. Такая мягкая сила, мягкое влияние детей - это очень важно для всех нас, взрослых.

13-летняя школьница Арина Герасимоварассказывает, что мультики смотрит вместе со своим младшим братом, которому четыре годика.

«Фиксики» - один из его самых любимых. И я по брату вижу, что его эти мультики хорошо развивают, он через них получается много полезной информации.

Арина, кстати, - участница школьного отряда ЮИД (Юные инспектора движения).

- 1,5 тысячи таких отрядов у нас существует в Московской области, практически в каждой школе, - отметил Виктор Кузнецов. - Эта система объединяет около 30 тысяч мальчишек и девчонок, которые углубленно занимаются правилами дорожного движения, участвуют в соревнованиях ЮИДовцев, пропагандируют правила дорожного движения среди своих сверстников. Это будущие водители, которые будут ездить по нашим дорогам, поэтому правовое сознание нужно воспитывать с детства.

Премьера новой серии «Фиксиков» состоялась вчера в одном из залов «Крокус Сити Холла»

СИМКА И НОЛИК ПЛОХОМУ НЕ НАУЧАТ!

И вот, наконец, премьера.

В течение нескольких минут герои «Фиксиков» Симка и Нолик в легкой игровой форме объясняли зрителям самые важные вещи: почему гироскутербоится воды, почему нужно быть внимательным, если едешь на нем, и как поступать, если перед тобой вдруг - дорога с машинами.

Ребятам мультик очень понравился.

- Из этой серии я понял, что на гироскутере опасно кататься дома, нужно всегда надевать защиту и не разгоняться сильно, чтоб никого не травмировать, - делится впечатлениями 10-летний Кирилл Толстых из Красногорска.

У третьеклассницы Вари Кудиновой помимо этого есть и другие открытия.

- Теперь я знаю, что на гироскутере ни в коем случае нельзя кататься в дождь. И по лужам тоже нельзя. Раньше я этого не знала. Так что мультик мне уже помог.

Министр образования Московской области Илья Бронштейн после просмотра серии попросил собравшихся детей о помощи.

- Я могу отправить этот мультик во все детские сады Подмосковья, во все школы, и попросить педагогов, чтобы они посмотрели его со своими воспитанниками. Но на самом деле я без вашей помощи не справлюсь, - сказал министр. - Если вы расскажете об этом мультике своим друзьям и они его тоже посмотрят, на наших дорогах станет намного безопаснее.

После этого самым активным ребятам из ЮИД вручили грамоты. А гендиректор группы компаний «Рики» Марк Завадский получил из рук главного гаишника Подмосковья почетную статуэтку «Дядя Степа».

- Такие есть практически у всех руководителей нашей страны, - улыбнулся Виктор Кузнецов. - Надеюсь, что мультипликационный сериал про безопасность дорожного движения и сообщение правил будет иметь продолжение. Это очень важное и полезное дело.