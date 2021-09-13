Раненый в живот мужчина устроил погоню за напавшим на него таксистом

Иван сам удивляется как он умудрился добраться до больницы

Дорожная разборка произошла несколько дней назад в Одинцово. Поздним вечером 23-летний Иван К.* возвращался на своем автомобиле с работы домой. На улице Железнодорожная левую полосу занял автомобиль такси одной из самых популярных в столице служб такси, который двигался очень медленно. Дорога была пустая, но обгонять справа и нарушать ПДД Ваня не захотел.

Парень решил поморгать фарами нерасторопному таксисту, чтобы тот или уступил дорогу, или ехал быстрее, не создавая затора. Таксист никак не отреагировал, тогда Иван поморгал фарами снова. Внезапно автомобиль такси резко затормозил и Ваня едва справился с управлением, чтобы увести машину в сторону от неизбежного ДТП. Оба водителя остановились и выскочили из своих авто. Завязалась словесная перепалка, которая очень быстро переросла в потасовку. В руках у таксиста сверкнуло лезвие ножа. Ваня не сразу почувствовал удар. Кровь ручьем хлынула из живота пострадавшего.

Таксист понял, что натворил и поспешил сесть в свой автомобиль, чтобы уехать подальше с места происшествия. Иван смог дойти до своей машины и сесть за руль. Истекая кровью, мужчина устроил погоню за своим обидчиком, однако силы быстро покидали Ивана. Увидев на перекрестке патрульный автомобиль ДПС мужчина остановился рядом и рассказал оперативникам, что с ним случилось, подробно описав марку и модель машины, на которой скрылся таксист с ножом. Полицейские предложили парню вызвать скорую, но опасаясь не дождаться врачей, Иван решил сам добраться до больницы, которая была уже в нескольких улицах. К счастью, дежурные врачи увидели истекающего кровью мужчину и экстренно госпитализировали его.

Пострадавший 23-летний Иван К.* сообщил полицейским обстоятельства получения им ножевого ранения. Информация сразу была передана всем нарядам полиции, патрулирующим город. По горячим следам был задержан 34-летний таксист Сергей В.*

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ - Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия. Задержанный таксист Сергей В.* помещен под арест в изолятор временного содержания.

Что касается пострадавшего Ивана, мужчина сам удивляется как он умудрился добраться до больницы.

«Я сам уже не помню как добрался в больницу, все как в тумане. Много крови потерял. Врачи сразу приняли, отправили на операцию. Спасли мне жизнь, сейчас уже в палате лежу, прихожу в себя. Рана еще очень болит. Врачи сказали, что повреждения были серьезные», - рассказал пострадавший Иван в разговоре с KP.RU. *Имена изменены