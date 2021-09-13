Для жителей Нагатинского Затона на юге Москвы откроется новая детско-взрослая поликлиника

Многофункциональный комплекс начнет принимать пациентов уже до первых чисел ноября. Фото: stroi.mos.ru

В разных районах Москвы продолжается строительство и реконструкция районных поликлиник. В ближайшие годы комплексно обновят 200 старых зданий и дополнительно возведут еще десятки современных амбулаторий. Среди новостроек - детско-взрослая поликлиника на Судостроительной улице в районе Нагатинский Затон на юге города. В ближайшее время в новое здание переедет филиал № 3 взрослой поликлиники № 67. В нем также разместят филиал детской поликлиникой № 91 и женскую консультацию № 14 больницы имени Юдина.

«В Москве за последние годы построено 50 новых поликлиник, и вот эта 50-я - юбилейная, - сказал сегодня, 13 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии поликлиники в Нагатинском Затоне. - В ближайшие годы построим еще 30. Это микрорайоны, где идет реновация, новые микрорайоны Москвы, или там, где физически настолько уже износилась поликлиника, что требуется построить новую, потому что старую невозможно реконструировать. Надеюсь, в ближайшие месяц-два она уже заработает и примет своих пациентов. Строительные работы все проведены. Современным оборудованием здание укомплектовано, так что осталось недолго до того времени, когда сюда придут жители. То есть до начала ноября она должна заработать».

ЧТО СДЕЛАЛИ

Шестиэтажное здание площадью 9,9 тысячи квадратных метров построили по индивидуальному проекту и максимально оснастили по «Новому московскому стандарту поликлиник». Его разделили на два блока с отдельными входами:

- в детском блоке, рассчитанном на 250 посещений в смену, приём будут вести педиатры, отоларинголог, офтальмолог, невролог, травматолог-ортопед, детский хирург. Здесь появились физиотерапевтическое отделение, в том числе кабинеты массажа, электросвето- и теплолечения, ЛФК, кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики, забора крови и приёма анализов, выдачи справок и направлений, буфет;

- во взрослом блоке, рассчитанном на 500 посещений в смену, разместили отделение профилактики с кабинетом вакцинопрофилактики, места для врачей-специалистов, кабинеты врачей общей практики, кабинеты функциональной диагностики, дневной стационар на 8 коек, хирургический блок.

На третьем этаже здания - отделение лучевой диагностики, которое будет общим для взрослых и детей. При этом их станут принимать в разные дни недели, чтобы избежать пересечения потоков пациентов.

Кроме этого, на 1-м этаже новостройки будет работать женская консультация, рассчитанная на 120 посещений в смену, также с отдельным входом.

Среди новостроек - детско-взрослая поликлиника на Судостроительной улице в районе Нагатинский Затон на юге города. Фото: stroi.mos.ru

Планировка поликлиники позволила распределить кабинеты врачей так, чтобы уменьшить очереди и сделать ожидание приёма более комфортным. Самые посещаемые кабинеты специалистов находятся на нижних этажах, остальные врачи и администрация - на верхних этажах здания. Кабинеты забора крови и анализов, дежурные врачи будут работать на первом этаже.

Для лечения и диагностики взрослых пациентов закупили дополнительную медтехнику:

- эхоэнцелограф, рентгенодиагностический аппарат, цифровой маммограф – каждого по одному;

- 4 ультразвуковых сканера (УЗИ экспертного класса);

- аппараты ультразвуковой и электротерапии.

В детском отделении - цифровой рентгенологический диагностический аппарат, два УЗИ экспертного класса. В кабинете оториноларинголога – ЛОР-комбайн, аудиометр, аудиометрическую шумозащитную кабину, риноларингофиброскоп и др.

За помощью в новую поликлинику смогут обращаться 54 тысячи взрослых и 7 тысяч детей. А в женскую консультацию - более 16 тысяч женщин.

Вокруг здания высадили 22 дерева и 620 кустарников, а также поставили детскую игровую площадку, скамейки и урны, обустроили парковки для машин и велосипедов.

ЦИФРЫ

С 2011 года в Москве построили 104 медицинских учреждения, в том числе 50 поликлиник.

С начала 2021 года открылись 5 новостроек для системы здравоохранения столицы. Среди них:

- инфекционный корпус медицинского центра в Коммунарке;

- поликлиники в Нагатинском Затоне и поселении Щаповское;

- подстанция скорой помощи в г. Московский;

- новые площадки Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов.

Сейчас в Москве строится порядка 1 миллиона квадратных метров новых медицинских учреждений. В списке:

- дополнительные корпуса медицинского центра в Коммунарке, центра имени Логинова, международного медицинского кластера в Сколково, инфекционной больницы № 1;

- скоропомощные корпуса некоторых городских больниц;

- порядка 30 поликлиник.