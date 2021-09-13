Творческие мастерские открываются в Новой Третьяковке с 1 октября 2021 года

Третьяковская галерея на Крымском Валу открывает 1 октября творческие мастерские. Фото: Алиса ТИТКО

Третьяковская галерея на Крымском Валу открывает 1 октября творческие мастерские.

- Это уже третий образовательный сезон для детей и взрослых. Мы хотим, чтобы люди имели возможность не только любоваться картинами, скульптурами в Третьяковской галерее, но и понять искусство, развить креативное мышление, освоить навыки в различных видах творчества - живописи, графике, анимации, скульптуре, фотографии, - рассказала kp.ru Дарья Пыркина, заведующий отделом образовательных программ Государственной Третьяковской галереи.

- Кто проводит занятия?

- Искусствоведы-педагоги Третьяковской галереи и практикующие художники. Программа мастерских следует концепции life-long learning. Посетители любого возраста смогут открыть для себя что-то новое и освоить навыки, которые помогут не только глубже понять искусство, но и по-другому взглянуть на окружающий мир.

Искусствоведы-педагоги Третьяковской галереи и практикующие художники. Фото: Алиса ТИТКО

Образовательные программы разделены на четыре возрастные группы:

- семейные (для младших школьников с родителями),

- для школьников младших классов,

- программы для подростков,

Школьники смогут изучать искусство через общение с подлинниками и собственную творческую практику. Будут изучать картины и на уроках живописи пробовать дополнительные цвета, создавать коллажи.

- Программа для подростков уже будет отличаться. Чем?

- Проводниками в мир новых художественных практик для них станут современные художники, среди них художники-графики Валерия Лунина и Александра Корсакова, архитектор Лена Будина и другие, - говорит Дарья Пыркина.

Есть и программы для взрослых, которые точно так, как и дети, могут не обладать никакими навыками живописи, анимации, фотографии и других направлений. Довольно часто люди приходят, так как хотели реализовать свою мечту 10-20 лет назад, но не могли найти время для себя.

Посетители любого возраста смогут открыть для себя что-то новое и освоить навыки Фото: Алиса ТИТКО

Главное – не навыки, а сильное желание

Накануне набора в группы состоялся День открытых дверей в Новые творческие мастерские. С самого утра родители приводили детей, а вечером состоялись мастер-классы для взрослых. Занятия проходили в современных аудиториях, расположенные в здании Новой Третьяковки. Везде стеклянные стены и можно, даже не входя, наблюдать за творческим процессом.

- Прежде, чем мы начнем лепить, нужно объемно нарисовать этот предмет, - говорит скульптор Андрей Губко.

- А если человек и рисовать-то не умеет?

- Подходит любой уровень. Важнее – иметь сильное желание научиться. Рисовать нужно по своему пониманию, определять воздушное пространство и тонкости будем потом.

- А чем рисовать?

- Соус для рисования – это такой графический материал, один из видов пастели.

В другой аудитории собрались мужчины и женщины, интересующиеся живописью. Художник Владимир Потапов стал рассказывать сразу о сложных техниках.

- Заигрывание с советским прошлым сейчас очень распространено. Можно обнаружить интересные способы рядом. Как-то я гулял с детьми на площадке, а там качели. Видно, что прошлогоднюю краску никто не зачищал, просто нанесли новую сверху. Такая же история с доской объявлений. Когда я стал поддевать слои краски, то обнаружил необычную технологию высыхания и создания наслоения – очень интересно, - рассказал Владимир Потапов.

На занятия некоторые ученики приходят уже не первый год, так как ни одна книжка не расскажет лучше об искусстве, чем практикующие мастера.

Есть и программы для взрослых, которые точно так, как и дети, могут не обладать никакими навыками живописи, анимации, фотографии и других направлений Фото: Алиса ТИТКО

На какие курсы можно попасть офлайн и онлайн?

- «Лаборатория растительных форм» (основы дизайна с применением материалов природного происхождения),

- «Движение цвета» (основы колористики),

- «Искусство в трех измерениях» (эксперименты с плоскими и пространственными объектами на стыке дизайна и архитектуры),

- «Типо-графика» (основы графического дизайна),

- «Мастерская керамики» (скульптура, керамика, гончарное мастерство),

- «Азбука одушевления» (основы анимации).

Где: ул. Крымский Вал, 10. Станция метро «Октябрьская».

Когда: с 1 октября 2021 года.

Стоимость: абонементы на программы от 3500 до 11 500 рублей в зависимости от количества занятий и возраста участников (подробнее на сайте).