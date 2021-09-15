Пусть будет безопасным газ

Использование газового оборудования в жилых домах должно быть безопасным. Фото: Пресс-служба правительства МО

В первые дни сентября в разных регионах России произошли ЧП с бытовым газом. Екатеринбург, Липецк, Ногинск. В причинах этих трагедий еще разбираются следователи, но практика других подобных инцидентов говорит о том, что взрывы бытового газа чаще всего происходят из-за нарушений элементарных правил безопасности. И со стороны самих граждан (увы!), и со стороны организаций, которые занимаются проверкой исправности газового оборудования.

В Московской области проводится большая работа по усовершенствованию системы безопасности при использовании бытового газа.

«ЭТО ОБЯЗАННОСТЬ ЖИЛЬЦОВ»

- Многие жители жалуются, что установленное в их квартирах газовое оборудование либо не проверяют вообще, либо проверяют спустя рукава, «для галочки». Как часто это должно производиться?

- В Подмосковье сейчас более 2,7 миллиона квартир и домов оборудованы газовыми приборами - плитами, водонагревателями, котлами, газовыми горелками и приборами учета газа. Чтобы их эксплуатация была безопасной, с жителями заключают договоры на техническое обслуживание. По ним предусмотрены плановые профилактические проверки оборудования с устранением возможных неполадок. Техническое обслуживание газового оборудования проводится не реже 1 раза в год в зависимости от паспорта производителя.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин отмечает, что каждый абонент должен самостоятельно заключить договор на техобслуживание своего газового оборудования:

- Это обязанность жильцов.

Но тут возникает другой вопрос: как выбрать добросовестную компанию для обслуживания? На сайте Министерства энергетики Московской области minenergo.mosreg.ru опубликован реестр рекомендованных компаний (см. раздел «Газовая безопасность»).

Конкретно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ПРОВЕРЯЮЩИХ НЕ ДОПУСТИЛИ В 3000 КВАРТИР

Разумеется, большинство жителей Подмосковья - люди благоразумные, которые серьезно относятся к вопросам безопасности. Но есть и те, кто проверку газового оборудования в своих домах, квартирах игнорирует, просто не допуская к нему специалистов. С начала нынешнего года Госжилинспекция Московской области получила 56 обращений от 11 специализированных организаций, сотрудников которых не пустили в более чем 3 тысячи квартир.

А это, между прочим, попадает под действие части 3 статьи 9.23 КоАП «Нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». Наказание по ней - штраф до 2 тысяч рублей для частных граждан, от 5 до 25 тысяч рублей для должностных лиц, от 40 до 100 тысяч - для юридических.

Злостным нарушителям могут и вовсе перекрыть газ.

ПО ПОРУЧЕНИЮ ГУБЕРНАТОРА

Александр Самарин напомнил, что специалисты рекомендуют устанавливать в квартирах и домах датчики контроля загазованности, а также использовать оборудование со встроенной системой газконтроль (она установлена на всех современных устройствах - если гаснет конфорка (например, молоко из кастрюли убежало), подача газа тут же автоматически прекращается).

- Также рекомендуется установить сигнализаторы утечки газа. Для малообеспеченных категорий граждан в Подмосковье уже действует программа бесплатной установки. Сейчас по поручению губернатора Московской области мы прорабатываем услугу установки организациями, обслуживающими газовое оборудование, сигнализации загазованности с рассрочкой оплаты и по ценам производителя, без лишних наценок.

Важно. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ЗАФИКСИРОВАЛИ

Проблема, которая существует во многих сферах: частные компании частенько самовольно начинают накручивать цены на свои услуги. В Подмосковье с этим борются.

- С 1 сентября в Московской области невозможно будет взимать плату с жителей авансом, не оказав услугу по техобслуживанию газового оборудования, - сообщил министр. - А уже в августе мы ввели меру, при которой стоимость техобслуживания не может быть выше рекомендованной Минэнерго. К примеру, если у вас в квартире только газовая плита, то техобслуживание в месяц не должно стоить дороже 82 рублей, а если водонагреватель, то дороже 154 рублей в месяц.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Нужно навести порядок с сервисными компаниями

Новые инициативы Андрея Воробьёва, касающиеся изменений «газового» законодательства, обсудят в Госдуме.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудили изменения в законы, которые касаются безопасности при использовании бытового газа. Не только в многоквартирных домах, но и в частных домовладениях.

Накануне Андрей Воробьёв и Вячеслав Володин проверили работу одного из восьми офисов Президентской программы социальной газификации - в Истре. Напомним, по этой программе жители населенных пунктов, к которым уже подведен газ, получают бесплатную проводку трубы с топливом до границ своих участков. Им остается оплатить лишь газовое оборудование и прокладку труб по самому участку. То есть, теперь подключение к газу стоит в разы дешевле. На текущий момент по новой программе на территории Московской области к газу подключили уже 1,5 тысячи домовладений.

В разговоре со спикером парламента губернатор отметил, что нужно навести порядок с сервисными компаниями.

- Сегодня их много, и не все они работают ответственно, - рассказал Андрей Воробьёв. - Важно повсеместно устанавливать датчики. Их два вида: сигнальный и перекрывающий газ. Необходима такая поправка в жилищный кодекс.

Вячеслав Володин инициативы поддержал. Более того, эти поправки в законодательство обсудят в ближайшие же недели.

- Давайте вместе подумаем, потому что у вас будет сейчас наработана большая практика, есть конкретные предложения, - сказал спикер. - И мы не будем откладывать, за сентябрь проведем такие обсуждения. Нам важно не допустить, чтобы кто-то играл на безопасности.

Кроме того, губернатор Подмосковья предлагает запустить субсидии для некоторых групп граждан - и на прокладку газовых сетей внутри самого участка, и на покупку газового оборудования. (То есть, государство будет частично компенсировать людям эти расходы.) Андрей Воробьёв считает, что такой мерой поддержки могли бы пользоваться малоимущие, одиноко проживающие граждане и многодетные семьи с доходом ниже прожиточного минимума. Более того, предлагается разрешить оплачивать газовое оборудование и работы на участке материнским капиталом. Для многих сельских семей это стало бы хорошим подспорьем.