«Лада Ковролина»: москвич сделал тюнинг машины в бабушкином стиле

22-летний москвич Георгий Магаков обшил советским наследием классические «Жигули» ВАЗ-2101. Фото: Иван МАКЕЕВ

Лет 20 назад молодежь начала подсмеиваться над коврами, которые родители считали престижной деталью интерьера. К тому же они закрывали дырки на обоях и на полу. Нынче ковры реабилитированы и венчают дорогие дизайн-проекты. 22-летний москвич Георгий Магаков обшил советским наследием классические «Жигули» ВАЗ-2101.

— Работаю автореставратором. Ковры и «Жигули» — два неотъемлемых атрибута СССР в моей голове. «Копейку» мне подарил товарищ. В мае я решил, что произведу такой тюнинг, — рассказал Георгий kp.ru.

Два месяца мастер мониторил интернет-площадки на предмет советских ковров. Фото: Иван МАКЕЕВ

Два месяца мастер мониторил интернет-площадки на предмет советских ковров. Говорит, что искал покрытия с историей, а не китайские новоделы. При этом бюджет молодого человека был ограничен: позволить себе чересчур роскошные паласы он не мог.

— На дюжину ковров я потратил 12 000 рублей. Тюнингом занимался у себя во дворе и закончил за полтора месяца. Ковры исключительно советские и исключительно красные. Потому что машина изначально была такого цвета, — добавил мастер.

Пока Георгия инспекторы не тормозили. Свою машину он в шутку называет «Лада Ковролина», а себя Алладином. Фото: Иван МАКЕЕВ

На цвете парень акцентирует внимание неспроста. Лакокрасочное покрытие машины относится к регистрационным данным, вносится в паспорт транспортного средства (ПТС). Если самовольно изменить цвет, то инспектор ДПС может выписать сразу два протокола: за «нарушение правил регистрации» и «управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке». Суммарно по двум статьям до 2800 рублей штрафа. Если попасться во второй раз — уже 5000 рублей или лишение прав на срок до трех месяцев.

По вечерам молодой человек приезжает в центр Москвы, паркуется в людных местах и собирает кучу восторженных комплиментов своей тачке от прохожих. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пока Георгия инспекторы не тормозили. Свою машину он в шутку называет «Лада Ковролина», а себя Алладином. По вечерам молодой человек приезжает в центр Москвы, паркуется в людных местах и собирает кучу восторженных комплиментов своей тачке от прохожих.

КСТАТИ

Какие уникальные машины прямо сейчас продают в Москве

Свадебная карета Nissan March (2 млн руб.). Этот миниатюрный хэтчбэк в лучшем случае стоит 200 тысяч. Но хозяин сделал тюнинг под царскую бричку и зарядил ценник. Получился неповоротливый и не слишком практичный кабриолет, зато с уникальным стилем.

Гоночная «Волга» (2,35 млн руб.). Под капотом притаились 1150 «лошадок». У базовой версии в десять раз меньше. До 100 км/час она разгоняется за 3,7 секунды, что аналогично некоторым Ferrari. Для этого в «Волге» поменяли движок — на гоночный от завода Toyota и поставили турбину, которая и увеличивает мощность.

Минимобиль BMW 600 (5 млн руб.). Чтобы попасть на водительское сиденье этой крохи нужно открыть лобовое стекло — оно вмонтировано в дверь. Чудеса промышленного дизайна из 1957 года — хотя этот образец сошел с конвейера на два года позже. Машина отреставрирована — все детали оригинальные. Потому и цена столь высокая. Для сравнения - в такую же сумму обойдется новая спорт-версия BMW 520 из салона.

Первый спортивный Jaguar XK140 (9 млн руб.). Собран в британском Ковентри в 1956 году. В мире таких всего 2798 штук. Эта модель один из первых «Ягуаров», который участвовал в профессиональных гонках в XX веке.

Машина чеченского спецназа Zibar MK2 (12,7 млн руб.). Строго говоря, израильский Zibar это не машина, а автомобильная платформа, на которой собирают то, что нужно заказчику. На таких ездят чеченские бойцы СОБРа: на платформу установили тяжелое вооружение. В Москве продают джип без пулемета, но с теми же выдающимися характеристиками: двигатель 6,2 литра, разгон за пять секунд до «сотки» и колоссальная маневренность.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Продавцы эпатажных машин теряют в деньгах

— Легче подать прокачанный внутри автомобиль, а машину обклеенную коврами, реализовать тяжело. Клиентов будет интересовать, что под ковром, — объясняет гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль. — Если же это уникальное авто Бэтмена, которое выглядит круто и юридически грамотно оформлено — такая доработка может заинтересовать. Но как правило изменения дорогие и сказываются на конечной цене. То есть экономически приобретать такую машину невыгодно. С другой стороны, продавцы тоже теряют в деньгах. Они вкладывают больше средств в создание. А спрос невелик и продажа возможна с большим дисконтом. Покупатели таких авто люди специфичные — для них машина больше статус и эпатаж, чем средство передвижения.

У нас в салонах нередко встречаются такие экземпляры. Был Dodge, владелец которого сделал полы и салон из красного дерева. На продажу ушло полгода. А недавно поступил прокачанный BMW: покрыт матовой пленкой, колесные диски, акустика, подсветка. Мы продали за два дня, хотя одни диски машины стоили полмиллиона рублей.