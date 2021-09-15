Где находится самая высокая точка Москвы: башни делового центра и Останкино не предлагать

Тот самый камень, установленный в Москве на высоте 250 м над уровнем моря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Как же хорошо сейчас в лесу. Как чудесно.

Сырая отяжелевшая листва вместе с щепой, отсыпанной вдоль дорожек, благоухает как в парфюмерном магазине. Воздух прохладный и свежий - как будто только что подвезли. Кроны деревьев пробивают солнечные прожекторы, превращая небольшие лесные прогалины в театральные подмостки. Если повезёт, можно стать случайным зрителем очередного спектакля. И увидеть, как рыжий бельчонок грызёт орехи. Сигает в кормушку как парашютист. Хватает твёрдый кустарный плод. И ползёт оттуда наутёк словно нерасплатившийся покупатель. Выбирает самую безопасную ветку и начинает точить. То есть грызть. А ещё точнее, обедать.

Нам, например, повезло. Пушистого прожорливого артиста мы встретили в ландшафтном заказнике «Теплый Стан» (на юго-западе столицы). Именно там, на бывшей территории вятичей (несколько древнейших курганов до сих пор сохранились), есть экологическая тропа «У истоков рек». Она знаменита тем, что проходит через Теплостанскую возвышенность. А это, на минуточку, самое высокое место в столице (254,6 м над уровнем моря).

Памятуя о том, что Москва - это город на семи холмах, лично мне представлялся самый мощный из них - этакая макушка современного мегаполиса, его вершина. Мне чудилось, как мы стоим - чуть ли не в облаках - на маленьком пятачке, а перед нами расстилается гигантский и шумный город с бесконечными новостройками, развязками, шоссе.

Однако на деле всё оказалось немножко не так.

Улица Теплый Стан (юго-запад столицы) - отсюда стартует экологическая тропа «У истоков рек» Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПУТЬ ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ РОДНИК

Экологическая тропа «У истоков рек» (длина 4,3 км) начинается напротив дома №7 по ул. Тёплый Стан, проходит вдоль Кукринского ручья и долины реки Очаковки (мимо оврагов и родника) - и заканчивается напротив дома №2 по ул. Академика Бакулева. Никаких указателей по дороге нет - идёшь, можно сказать, наугад. Но и заблудиться при этом трудно - основная тропа выделяется на фоне остальных.

Контингент посетителей такой же, как и в других парках - влюбленные парочки, пенсионеры со скандинавскими палками, школьники, молодые мамы.

В чём вообще смысл любой экотропы? В том, что она познавательна. А потому вдоль маршрута установлены стенды с информацией о местных видах флоры и фауны. Перечислять можно долго. Одних только растений 330 видов. От сныти и брусники до орхидей, колокольчиков и ландышей. Здесь живут кроты, белки, горностаи, ежи. Гнездятся дрозды, сойки, поползни, дятлы. Многие орнитологи советуют брать с собой на такие прогулки бинокли. И, подобно бёрдвотчерам, наблюдать за пернатыми через окуляры.

Длина тропы - 4,3 км, время в пути - час или полтора (бегом быстрее) Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но мы, вышагивая в сторону очередного холма, искали другую табличку. Нам хотелось взобраться на самый верх. Чтобы вся Москва была у подножия.

Очередной щит - и снова подборка с описанием дуба, ивы, ели, клёна, сосны…

Дальше - резкий спуск. И родник Холодный (он же - Сергиев). Здесь можно чуть-чуть отдохнуть. Испить, как говорят, водицы. И немного пообщаться с местными жителями.

Один из них - Александр Старостин - рассказал, что несколько лет назад пробы воды прошли химический и бактериологический анализ (по инициативе одной из кафедр МГУ). После чего вода была признана годной для питья. Её бассейном считается Среднерусская возвышенность. А силуэт часовни, кстати, возле которой мы отдыхали, присутствует в гербе района Теплый Стан и является его символом.

Силуэт часовни присутствует в гербе района Теплый Стан и является его символом Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А где же самая высокая точка в Москве? - по-прежнему, не сдавались мы.

- Где-то возле станции метро «Тёплый стан», - отвечали жители. - Вы её давно прошли, эту точку. А Теплостанская возвышенность гораздо больше этого заказника. В неё входит и Тропарёво, и Ясенево, и Чертаново. И другие районы.

Хорошенькие дела. Километра два, получается, отмахали зря.

Хотя и лес, повторю, действительно, прекрасен.

- Как будто коньяком тянет, Миш... - то и дело повторял я. - Чувствуешь?

- Да это листья гниют, вот и всё, - отвечал мой прагматичный спутник.

Обитатель ландшафтного заказника «Тёплый Стан» Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЛЕЖИТ КАМЕНЬ В ТРАВЕ - И НА НЁМ НИ ЕДИНОГО СЛОВА

В целом, не спеша, с остановками, вразвалочку экологическую тропу «У истоков рек» можно пройти за полтора часа. Вдоль обмелевших ручьёв и реки Очаковки. Мимо Теплостанского пруда, окруженного кряквами, и лодочной станции. В сторону ул. Академика Бакулева. По извилистой дорожке, отсыпанной щебнем (последний участок - самый неудобный).

И вот - снова рёв автомобилей, визг тормозов, светофоры.

Однако на этом наша пешая экспедиция не закончилась. Не солоно хлебавши мы отправились обратно на точку старта. Как выяснилось, именно там - на пересечении Новоясеневского проспекта и ул. Профсоюзной - должен лежать гигантский камень, установленный в самой высокой точке столицы (250 м над уровнем моря). Эту информацию от местных жителей нам также подтвердили в управе района Ясенево, добавив, что три года назад ученые зафиксировали другой рекорд, причём совсем рядышком (буквально в 300 м южнее от камня) - там высота уже 254,6 м.

Местные жители очень любят ландшафтный заказник «Тёплый Стан» Фото: Михаил ФРОЛОВ

...Вот уж не думал, что такой огромный бесформенный валун может вызвать во мне столько счастья. Он лежит себе на травке возле столба - посередине проезжей части - между двумя отбойниками без всяких опознавательных знаков и надписей. Я, естественно, залез на него и... ничего не увидел. Кроме автобусной остановки, торгового центра «Приз Плаза» и мойки самообслуживания.

Вот тебе и самая высокая точка в Москве.

Точнее, почти самая высокая.

С помощью компаса мы определили, где юг, и торжественным маршем колонной выдвинулись к новой точке. И в 300 м обнаружили автостоянку. Наверняка водители, которые оставляют здесь машины, даже не подозревают, что делают это выше всех. Правда, от оплаты этот знаменательный факт никоим образом их не спасает.

Вот этот бугор с двумя подсолнухами и есть самая высокая точка в Москве - 254,6 м над уровнем моря Фото: Михаил ФРОЛОВ

КСТАТИ

Возникает логичный вопрос, а где же тогда самое низкое место в столице. И это юго-восток Москвы, а именно - в районе Бесединского моста (недалеко от МКАД). Здесь высота - 114,2 м над уровнем моря. Это в 77 раз ниже самой высокой точки Земли - горы Эверест (Джомолунгма).

КАКИЕ ЕЩЁ ЕСТЬ ЭКОТРОПЫ

- Серебряный Бор (ул. Таманская, 35 кор 2, ст. м. «Народное ополчение») - есть вековые сосны, озеро Бездонное, тростниковое болото (самое крупное в Москве) и даже орнитологическая вышка.

- Битцевский лес (Новоясеневский тупик, 1 стр 2, ст. м. «Битцевский парк») - в начале тропы есть вольеры с животными и там же разбит аптекарский огород, тропа проходит вдоль левого берега реки Битцы.

- Кузьминки-Люблино (Волгоградский проспект, 168 стр 7, ст. м. «Юго-Восточная») - маршрут проходит по отдаленной части парка, где можно увидеть ежа, лису и даже ласку, есть беседки для отдыха.

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