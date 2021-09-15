Был без присмотра: четырехлетний мальчик выпал из окна в Москве

Четырехлетний ребенок госпитализирован после падения из окна жилого дома в Москве. Фото: Влад КОМЯКОВ

Четырехлетний ребенок госпитализирован после падения из окна жилого дома в Москве. Мальчик играл на подоконнике и облокотился на москитную сетку. Столичные следователи выехали на место ЧП утром 15 сентября.

- Следователи до сих пор выполняют необходимый комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, - сообщили в Следственном комитете по Москве.

Ребенок играл возле окна в многоэтажке в Нагатинском районе. Семья живет на четвертом этаже. Родители находились дома и немного отвлеклись, как вдруг услышали какое-то потрескивание и шум на улице.

- Родители увидели настежь открытое окно, посмотрели вниз, а там лежал их 4-летний сын и москитная сетка. По предварительным данным, оставшись на непродолжительное время без присмотра, ребенок забрался на подоконник и облокотился на установленную москитную сетку, - рассказали следователи.

Продавившись под весом ребенка, сетка выпала, и малыш оказался на земле. Моментально приехала скорая помощь. Мальчик остался жив, но его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

В настоящее время проводится доследственная проверка, беседы с родителями.

Это не единственный случай в Москве, такие бывали и ранее. И представители Следственного комитета каждый раз мы напоминают родителям, что, открывая окна в квартире и проветривая помещение, нужно убедиться, ребенок при этом находится под присмотром.

- Москитная сетка создает ложное чувство безопасности, - сказали в Следственном комитете Москвы.

Прокуратура Москвы поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту падения ребенка с высоты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новой Москве 14-летняя девочка, спасаясь от жары, легла спать на подоконнике и выпала с восьмого этажа

Школьницу вертолетом в тяжелом состоянии доставили в реанимацию одной из столичных больниц (подробности)