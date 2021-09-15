Дезинфектора по делу об отравлении арбузом в Москве арестовали в суде

Антону Котову избрали меру пресечения. Фото: пресс-службы суда.

В среду, 15 сентября, в Пресненский районный суд Москвы поступило ходатайство Следственного комитета об аресте единственного обвиняемого по громкому уголовному делу о ядовитом арбузе-убийце. Обвинение настояло на необходимости ареста 39-летнего дезинфектора Антона Котова.

Напомним, по версии следствия, именно по его вине с тяжелым отравлением в больницу попала семья Ефремовых. Мама, бабушка и внучка купили арбуз в магазине «Магнит». Сразу после еды все трое почувствовали себя плохо: рвота, диарея, высокая температура. Уже на следующий день в больнице за их жизни боролись медики. Спасти удалось только 38-летнюю маму девочки подростка. 61-летняя бабушка и 15-летняя внучка скончались. Причина смерти одна на двоих: «отравление химическим веществом для дезинфекции помещений от крыс и тараканов».

Криминалисты нашли отраву в остатках того самого арбуза. Спустя двое суток в деле появился обвиняемый. По версии следствия, 39-летний дезинфектор коммерческой фирмы Антон Котов, обрабатывая помещения магазина, облил химикатами прилавок с фруктами, овощами и бахчевыми. Больше всего яда попало на арбуз, купленный Ефремовыми. В деле имеется видеозапись, на которой Котов обильно обдает ядом прилавки.

Сам дезинфектор вину свою с первого дня отрицает. На стадии следствия, а потом и в суде он заявил, что всего лишь делал свою работу и действовал он, якобы по СанПиН. По мнению Котова, химикат «Цигатрин» не мог привести к смертельному отравлению людей.

В зал суда Котова доставили из следственного изолятора. Мужчина провел под арестом 48 часов, а брали его прямо на рабочем месте. Переодеться не успел, поэтому в суде он появился в робе дезинфектора.

- Я не виновен. Готов помогать следствию, только отпустите, - обратился к суду Котов.

На подписке о невыезде настаивал и его адвокат. Но суд решил иначе.

- Обвиняемый Антон Котов под стражей пробудет до 10 ноября, - сообщили «КП» в пресс-службе Пресненского районного суда.

По статье 238 УК РФ «Нарушение техники безопасности, повлекшее смерть двух лиц» ему грозит до 10 лет лишения свободы. В самом деле могут появиться и другие эпизоды. Напомним, симптомы отравления были и у соседей погибшей семьи, которые могли отравиться овощами и фруктами из этого же магазина.