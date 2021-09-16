Новые детсады в Москве: Красное сердце, Малевич и бельгийские вафли

На северо-западе столицы в районе Хорошёво-Мнёвники трехэтажное здание садика превратят… в огромное красное сердце. Фото: archsovet.msk.ru

Детские сады в столице с каждым годом становятся все круче. Теперь их строят с бассейнами, скалодромами, кулинарными студиями, настоящими концертными залами, стенами-трансформерами и разными другими чудесами. Здания открываются как за счет городского бюджета, так и на деньги частных инвесторов.

- Ежегодно по Адресной инвестиционной программе в столице выделяется в среднем более 10 миллиардов рублей на строительство образовательных учреждений, - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Эта сумма рассчитана как на завершение проектов текущего года, так и на планирование строек ближайших лет. Только в этом году за счет города появятся 28 новых объектов образования. А в 2022-м готовимся построить 14 школ и 18 детсадов.

Современные садики будут необычными не только внутри, но и снаружи. Дизайн некоторых из них утвердили в Москомархитектуре. Первые воспитанники смогут придти сюда уже в ближайшие год-два. Рассказываем, что их ждет.

Авангардный стиль поможет выдержать облицовка мелкой бетонной плиткой алого цвета. Фото: archsovet.msk.ru

ТАКИЕ СТЕНЫ ТОЧНО ПОМОГАЮТ

На северо-западе столицы в районе Хорошёво-Мнёвники трехэтажное здание садика превратят… в огромное красное сердце. В нем будет 9 групп всего на 225 малышей в возрасте от трех до семи лет.

«Для оформления выбраны необычные оттенки - черный и красный, - рассказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов. - Кроме того, большую часть фасадов украсит витражное остекление».

Авангардный стиль поможет выдержать облицовка мелкой бетонной плиткой алого цвета. На этом фоне черные стеклопакеты дополнительно выделят металлическими рейками, напоминающими жалюзи. В здании ближе к первому этажу разместят лечебно-оздоровительную зону, а на втором и третьем - развивающий и обучающий блок. В него войдут музыкальный и спортивный зал, комнаты для кружков, которые можно объединять в большой общий зал. Во дворе устроят игровые зоны для каждой из групп.

Детсад в Останкинском районе на северо-востоке города наверняка понравится любителям выпечки. Фото: Предоставлено пресс-службой Москомархитектуры

СЛАДКИЙ НАШ

Детсад в Останкинском районе на северо-востоке города наверняка понравится любителям выпечки. Со стороны улицы стены словно сложат из гигантских бельгийских вафель. Такими «аппетитными» станут фасады благодаря выступающим откосам окон. Снаружи здание украсят алюминиевые панелями белого цвета с перламутровым оттенком.

Трехэтажный корпус площадью порядка 3700 квадратных метров рассчитан на 215 мест. Фото: Предоставлено пресс-службой Москомархитектуры

Трехэтажный корпус площадью порядка 3700 квадратных метров рассчитан на 215 мест. Его разделят на три зоны - групповые ячейки, общая со столовой, спортивным и актовым залами, а также администрация. Во дворе разместят восемь отдельных площадок для прогулок детей разных возрастов и одну - для занятий спортом. Рядом устроят зону отдыха и хозяйственный блок. Над каждым игровым «островком» на улице натянут теневые навесы.

СУПРЕМАТИЗМ С ПЕЛЕНОК

В Новой Москве в поселении Сосенское около деревни Николо-Хованское детский сад напомнит полотно Малевича в стиле супрематизма. Здание соберут из двухэтажных и трехэтажных кубов, соединенных витражными вставками. Цвета для стен тоже подберут строгие - белый, коричневый, немного черного. Фасады закроют декоративной штукатуркой и керамической плиткой. На них «начертят» линии из тонких металлических пластин.

В Новой Москве в поселении Сосенское около деревни Николо-Хованское детский сад напомнит полотно Малевича в стиле супрематизма. Фото: archsovet.msk.ru

Внутри детсада - группы всего на 220 мест, кухня, медицинский блок, комнаты для дополнительных занятий с малышами. Во дворе обустроят площадки для игр на открытом воздухе, отдыха и спорта. Вход в здание со стороны игровой зоны спрячут под навесом.

РАДУГА ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ

Весь фасад строящегося сейчас в жилом квартале ЗИЛа детсада закроют разноцветными панелями, похожими на жалюзи. Такая радужная конструкция не только выглядит симпатично, но еще и пользу приносит. Декоративные алюминиевые пластины повышают энергоэффективность здания, разгружая систему кондиционирования за счет лучшей циркуляции воздуха. Кроме того, не задерживают влагу, сохраняя свои свойства даже при сильных скачках температуры воздуха.

Весь фасад строящегося сейчас в жилом квартале ЗИЛа детсада закроют разноцветными панелями, похожими на жалюзи. Фото: archsovet.msk.ru

Садик сможет принять 120 детей. На трех этажах разместят все, что нужно для воспитания и отдыха дошкольников, - игровые комнаты, спальни, актовый зал, медпункт, кухня. Для прогулок и развлечений во дворе обустроят площадку с горками, лазалками, песочницей.