Собянин наградил московских спортсменов - победителей и призеров Паралимпийских игр в Токио

Сегодня, 16 сентября, мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей – членов сборной Паралимпийского комитета России с победами Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Паралимпийские летние игры прошли в Токио (Япония) с 24 августа по 5 сентября 2021 года. В них участвовали порядка 4,5 тысяч спортсменов из 170 стран. Среди тех, кто боролся за награды, - 243 спортсмена из России, в том числе 46 москвичей.

По итогам соревнований сборная Паралимпийского комитета России заняла 4 место в неофициальном командном зачете, завоевав в общей сложности 118 медалей - 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых. Из них на счету московских спортсменов - 23 медали (19,5% от общего числа российских медалей) - 4 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых.

Сегодня, 16 сентября, мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей – членов сборной Паралимпийского комитета России с победами на XVI Паралимпийских летних играх.

«Рады вас видеть победителями, вернувшимися с труднейших соревнований в вашей жизни и вообще в жизни любого спортсмена, - сказал мэр на церемонии награждения чемпионов. - Вы блестяще выступили на этих соревнованиях, вся наша команда сборной России и ее московская часть. Московские спортсмены, которые принесли в общую копилку 23 награды, выступили тоже очень и очень достойно. Вы еще раз доказали, что вы люди с неограниченными возможностями таланта, трудолюбия, силы воли, стремления к победе».

Собянин отметил, что за выступлениями спортсменов следили миллионы людей на всей планете.

«Спасибо вам огромное, спасибо вашим тренерам, спасибо всем, кто стоял эти годы рядом с вами и помог добиться блестящего успеха, который, конечно, стал вершиной вашего мастерства, - мэр поблагодарил параолимпийцев и их наставников. - Я надеюсь, что это ваши не последние победы, и вы еще будете участвовать во многих соревнованиях м радовать нас своими успехами».

ЧТО ПОЛУЧАТ ПОБЕДИТЕЛИ

По решению мэра Москвы Сергея Собянина премиальные выплаты московским спортсменам – победителям и призёрам Паралимпийских игр в Токио – составят:

- 4 млн. рублей – паралимпийским чемпионам;

- 2,5 млн. рублей – серебряным призёрам;

- 1,7 млн. рублей – бронзовым призерам.

Тренерам, принявшим участие в подготовке чемпионов и призёров Паралимпиады-2020, выплатят премии в размере 50% от указанных сумм.

Напомним, столичные спортсмены завоевали золотые медали в плавании, велоспорте – спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ОДА); в плавании – спорт слепых.

Серебряные медали – в легкой атлетике, фехтовании, гребле на байдарках и каноэ, настольном теннисе – спорт лиц с поражением ОДА; в плавании – спорт слепых.

Бронзовые медали – в легкой атлетике, фехтовании, плавании, бочча, настольном теннисе – спорт лиц с поражением ОДА; в дзюдо, плавании – спорт слепых.

ЦИФРЫ

В Москве проживает около 1 миллиона инвалидов. Из них почти 400 тысяч имеют медицинские показания для занятий физической культурой и спортом.

При этом постоянно физкультурой и спортом занимаются порядка 47 тысяч человек (11,8%).

Сейчас в 21 учреждении Москомспорта спортивную подготовку проходят 2 111 спортсменов-инвалидов.