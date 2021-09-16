В Москве в программу реновации добавили 10 новых стартовых площадок

Новоселье смогут справить 6,5 тысячи москвичей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новоселы реновации в столице получили еще несколько дополнительных адресов для своих будущих квартир. В список стартовых площадок добавили 10 участков, на которых в ближайшие годы построят 177,3 тысячи квадратных метров жилья. Постановление об этом подписал сегодня, 16 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин.

Новые площадки находятся в пяти округах и восьми районах Москвы (см. «Конкретно»). Строительство в этих местах поможет расселить 36 старых домов с 2 537 квартирами. Новоселье смогут справить 6,5 тысячи москвичей. Напомним, в разных районах города всего уже подобрано 523 стартовые площадки на 8,3 миллиона квадратных метров.

ЦИФРЫ

В программе реновации жилья в Москве участвуют 5 175 домов. Это около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. Переселение коснется порядка 1 миллиона жителей.

Сейчас идёт или уже завершилось переселение жителей 305 домов в 113 домов-новостроек. Всего переселяется 47,6 тысячи жителей. Из них в новые квартиры уже переехали 38,5 тысячи человек.

В городе построено 145 новых жилых домов общей площадью 1,9 миллиона квадратных метров. При этом строятся и проектируются 296 домов общей площадью 5,3 миллиона квадратных метров.

КОНКРЕТНО

Куда переселят из сносимых пятиэтажек

САО

Тимирязевский район, 3-й Нижнелихоборский пр-д, вл. 5

СВАО

Лосиноостровский район, ул. Минусинская, вл. 12-14

Ярославский район, ул. Лосевская, около д. 3

ВАО

Гольяново, ул. Байкальская, вл. 28

Соколиная Гора, ул. Мироновская, вл. 32; ул. Щербаковская, вл. 5А

ЮАО

Даниловский район, Даниловская наб., вл. 8

СЗАО

Покровское-Стрешнево, ул. Свободы, д. 1, корп. 4

Южное Тушино, ул. Окружная, д. 2А, Светлогорский пр-д, д. 1; пр-д Досфолта, вл. 2.