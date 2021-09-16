Большая кольцевая линия метро в Москве: На участке между станциями «Давыдково» и «Проспект Вернадского» провели технический пуск

Строительство Большого кольца метро набирает обороты. Фото: Иван МАКЕЕВ

Строительство Большого кольца метро набирает обороты. Чуть меньше недели назад, в День города, на скоростном маршруте состоялся технический пуск нового участка от «Мневников» до «Давыдково» длиной 6,6 километра. А сегодня, 16 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин объявил технический пуск очередного отрезка БКЛ - от «Давыдково» до «Проспекта Вернадского».

«Сегодня технически запускаем юго-западный участок в составе трех станций - «Проспект Вернадского», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», - сказал мэр Сергей Собянин. - Они дают возможность пересадки на Сокольническую линию, МЦД-4 и Калининско-Солнцевскую ветку метро. Думаю, что в течение месяца-полутора здесь уже будет пассажирское движение».

Мэр отметил, что технический пуск становится последним штрихом перед запуском пассажирских перевозок.

«В ближайшее время мы должны совершить технический пуск южного участка, - заявил Собянин. - Таким образом, в составе одновременно западного, юго-западного и южного участка БКЛ запустим самый большой участок - около 10 станций метрополитена. Работа очень сложная предстоит - благоустройство, небольшие доработки».

Станция "Аминьевское шоссе". Фото: stroi.mos.ru

ЗАЧЕМ НУЖЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ПУСК

Во время технического пуска по строящемуся участку метро запускают тестовый электропоезд без пассажиров. Это позволяет проверить работоспособность сразу нескольких основных устройств:

- автоматики, телемеханики и управления движением поездов;

- тяговой сети, поездной и диспетчерской радиосвязи;

- системы жизнеобеспечения станции.

По итогам испытаний устраняются замечания, а также проводится наладка инженерных систем и оборудования на станциях и в тоннелях.

Станция "Проспект Вернадского". Фото: stroi.mos.ru

ЧТО СДЕЛАЛИ

Длина юго-западного участка БКЛ с тремя станциями «Аминьевская», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского» - 5,34 километра. Его построили по традиционной для московского метро технологии – с устройством двух однопутных тоннелей диаметром 6 метров. На станциях разместили островные платформы.

Главным украшением станции «Аминьевское шоссе» стал потолок в форме мягких «волн-барханов» из металлических реек. На них видно «облачка» точечных светильников.

Для станции «Проспект Вернадского» выбрали лаконичный стиль хай-тек. А станцию «Мичуринский проспект» оформили в китайских мотивах в благодарность подрядчику из Китайской Народной Республики. К примеру, световые инсталляции на потолке украшают китайские иероглифы, символизирующие дружбу.

Станция "мичуринский проспект". Фото: stroi.mos.ru

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Открытие юго-западного участка Большой кольцевой линии от «Давыдково» до «Проспекта Вернадского»:

- ускорит поездки по городу для жителей и работников офисов в районах Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспект Вернадского. Здесь сейчас живут порядка 340 тысяч человек;

- сэкономит до 40% времени на ежедневных маршрутах по столице для жителей перечисленных районов;

- разгрузит действующие станции метро, например, «Проспект Вернадского» Сокольнической линии - на 25% и «Мичуринский проспект» Калининско-Солнцевской линии - на 35%.

Станции метро «Аминьевская», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского» запустят в составе участка БКЛ от «Мнёвников» до «Каховской» длиной порядка 20 километров с 10 станциями. В истории Московского метрополитена единовременно такой крупный участок линии откроют впервые. Благодаря этому количество действующих станций БКЛ увеличится с 12 до 22. Фактически будет работать 2/3 Большого кольца.