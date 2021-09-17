Тимофей Баженов проголосовал на своём избирательном участке в Останкино

«В списке Сергея Семёновича исключительно достойные люди. Некоторых я знаю лично. Это настоящие профессионалы своего дела. Люди думающие, образованные, целеустремлённые и сильные. Но в первую очередь это люди неравнодушные, которым не всё равно каким будет будущее России, в какой стране будут расти наши дети. Горжусь тем, что и моя кандидатура вошла в этот список. Благодарю Сергея Семёновича за оказанное доверие и поддержку. Вместе мы способны на многое», - прокомментировал новость Тимофей Баженов.

В список Сергея Собянина вошли люди разных профессий и с разным политическим опытом. Среди них есть как действующие депутаты ГД РФ, так и кандидаты, впервые выдвинувшие свою кандидатуру.

Тележурналиста Тимофея Баженова Сергей Семёнович представил так: “Последние годы много занимается вопросами борьбы с телефонным мошенничеством и киберпреступностью. Став депутатом Государственной Думы, он продолжит эту работу и, разумеется, будет много заниматься близкой ему темой охраны природы и улучшения окружающей среды”.

Тимофей Баженов проголосовал в первый же день выборов на участке в Останкино. И пригласил максимальное количество москвичей к участию в голосовании как с помощью нового инструмента дистанционного голосования, так и более привычными способами домашнего и очного голосования с приходом на избирательный участок.

«Сегодня особенный день - началось голосование на выборах в Государственную Думу, и я решил проголосовать в числе первых, придя утром на свой избирательный участок рядом с моим домом в Останкино. Приглашаю всех москвичей проголосовать любым удобным способом. Дистанционно, если вы зарегистрировались на электронное голосование, или, следуя моему примеру, придя на свой участок. Приходите сами и приглашайте своих соседей и друзей. Голосуйте за своё будущее. Вместе победим!», заявил Тимофей Баженов.

Выборы в Государственную Думу проходят три дня с 17 по 19 сентября. От результатов выборов будет зависеть, в каком направлении будет развиваться наша страна ближайшие пять лет.