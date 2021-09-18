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Политика18 сентября 2021 11:10

Первые десять квартир разыграли среди проголосовавших онлайн москвичей

Названы коды, которые смогут получить ценные подарки
Алиса ТИТКОАлиса ТИТКО
Комментарии (15)Комментарии (15)(15)
Всего за время акции будет разыграно более 250 тысяч призов. Фото: mos.ru

Всего за время акции будет разыграно более 250 тысяч призов. Фото: mos.ru

В столице состоялся первый розыгрыш подарков по акции «Миллион призов» среди участников онлайн-голосования. Розыгрыш проходил в эфире телеканала «Москва 24».

- Победителями стали избиратели с кодами 2337-4644-49, 2293-6228-21, 5811-7253-27, 4219-0079-25, 9116-2149-01, 0610-8764-15, 6770-6311-48, 0882-5298-28, 6418-6130-25 и 9964-3748-05, - сообщили в эфире.

Сегодня же на сайте «Миллион призов» разыграют обещанные 50 машин и призовые баллы, которыми можно будет оплатить покупку товаров (в кафе, ресторанах, аптеках, магазинах детских товаров) до 1 апреля 2022 года.

Для участия в акции нужно было зарегистрироваться на онлайн-голосование, получить уникальные код из десяти цифр. В первом розыгрыше приняли участие все, кто проголосовал 17 сентября до 20.00. По уточненной информации, на квартиры претендовали 1,1 млн человек. Все они получат подтверждающие смс на телефон – придет с номера DIT_MOS. Для получения приза уникальный код нужно активировать на сайте программы.

В следующий раз призы разыграют 19 и 20 сентября среди проголосовавших 18 и 19 сентября соответственно.

- Каждый участник электронного голосования получит шанс выиграть однокомнатную квартиру в Москве, автомобиль или призовые баллы, - рассказали в мэрии Москвы.

Всего за время акции будет разыграно более 250 тысяч призов, однокомнатные квартиры в Москве, автомобили и до 100 000 призовых баллов.

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