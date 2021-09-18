Первые десять квартир разыграли среди проголосовавших онлайн москвичей

Всего за время акции будет разыграно более 250 тысяч призов. Фото: mos.ru

В столице состоялся первый розыгрыш подарков по акции «Миллион призов» среди участников онлайн-голосования. Розыгрыш проходил в эфире телеканала «Москва 24».

- Победителями стали избиратели с кодами 2337-4644-49, 2293-6228-21, 5811-7253-27, 4219-0079-25, 9116-2149-01, 0610-8764-15, 6770-6311-48, 0882-5298-28, 6418-6130-25 и 9964-3748-05, - сообщили в эфире.

Сегодня же на сайте «Миллион призов» разыграют обещанные 50 машин и призовые баллы, которыми можно будет оплатить покупку товаров (в кафе, ресторанах, аптеках, магазинах детских товаров) до 1 апреля 2022 года.

Для участия в акции нужно было зарегистрироваться на онлайн-голосование, получить уникальные код из десяти цифр. В первом розыгрыше приняли участие все, кто проголосовал 17 сентября до 20.00. По уточненной информации, на квартиры претендовали 1,1 млн человек. Все они получат подтверждающие смс на телефон – придет с номера DIT_MOS. Для получения приза уникальный код нужно активировать на сайте программы.

В следующий раз призы разыграют 19 и 20 сентября среди проголосовавших 18 и 19 сентября соответственно.

- Каждый участник электронного голосования получит шанс выиграть однокомнатную квартиру в Москве, автомобиль или призовые баллы, - рассказали в мэрии Москвы.

Всего за время акции будет разыграно более 250 тысяч призов, однокомнатные квартиры в Москве, автомобили и до 100 000 призовых баллов.