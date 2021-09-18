Сергей Собянин проголосовал онлайн на выборах депутатов Госдумы

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал в Общественном штабе по наблюдению за выборами. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

В столице, как и по всей России, продолжаются выборы в Госдуму. В этом году голосование продлится три дня - с 17 по 19 сентября включительно. Жителям Москвы предстоит определиться не только с депутатами Госдумы, но и Мосгордумы, и совета депутатов района Щукино. Бюллетень можно заполнить онлайн с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) или лично на избирательном участке.

Сегодня, 18 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин побывал в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице и там же принял участие в электронном голосовании на выборах в Госдуму.

«В Москве электронное голосование до сих пор проводилось только на региональных выборах в порядке эксперимента, - сказал Собянин. - Впервые оно применяется на федеральных выборах в Государственную думу. Несмотря на такой активный запрос, особенно в первые часы работы ДЭГа, несмотря на огромное количество DDOS-атак, атак хакеров, тем не менее дистанционное электронное голосование в Москве показало себя технологически устойчивым и надежным».

По его словам, онлайн-голосование помогает активизировать избирателей, а также упростить выборные процедуры.

Напомним, для участия в ДЭГ на выборах в Госдуму зарегистрировалось 2 014 765 избирателей Москвы. Из них свой голос отдали уже более 1,1 миллиона человек.

Проголосовать онлайн можно в любое время с 8.00 17 сентября до 20.00 19 сентября. За выборами в городе круглосуточно следит Общественный штаб, в который вошли группа разбора, 15 групп мобильного реагирования, электронный штаб, видео-центр, колл-центр и пресс-центр. Вся информация о количестве выданных бюллетеней и проголосовавших выводится на информационные панели в штабе в Экспоцентре на Красной Пресне.

За цифрами также можно наблюдать на сайте